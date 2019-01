Cât de util poate fi un scaun de gaming?

Deși unii susțin că branduirea unui scaun ”de gaming” nu face decât să se înscrie într-o ”conspirație” mai mare, o strategie de marketing, după modelul celorlalte produse de gaming: căști de gaming, plăci video de gaming, periferice de gaming și așa mai departe... Aceștia mai spun că un scaun de gaming nu are nimic în plus sau, cel puțin, nimic important, față de clasicele scaune de birou.Părerile sunt împărțite, tocmai de aceea ar trebui să decizi tu pentru tine dacă ți se potrivește sau dacă ai nevoie de un scaun gaming. Designul acestora iese în evidență imediat, fiind foarte moderne și arătoase. În plus, sunt foarte solide, lucru ce nu poate fi spus despre majoritatea scaunelor de birou. Materialele sunt de cele mai bune calitate, cu finisaje excelente.Cel mai mult contează poziția în care te obligă să stai în timp ce te joci. Scaunul de gaming te forțează să stai cu spatele drept. Forma spătarului și a șezutului sunt destul de bine gândite. Dacă ești o persoană care petrece foarte mult timp la birou, nu o să mai vrei să părăsești un astfel de scaun, atât de comod este. Asta chiar dacă la început o să ți se pară mai dur decât un scaun obișnuit, vei înțelege curând de ce.