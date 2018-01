Cât de sigure sunt şcolile din Constanţa? „Acesta este rezultatul refuzului Primăriei Constanţa de a asigura paza unităţilor de învăţământ!”

1

Manda

Ce sa zic Manda ....bai Manda la cate ore ai fost tu la scoala anul asta???:...el cere doar drepturi ...obligatii nu au elevii. elevii niciodata da niciodata nu au nici o responsabilitate in ceea ce fac si nici parintii lor...regulamentele scolare s-au tot modificat in asa fel incat elevii sa nu mai aibe nici o responsabilitate de a avea un comportament decent..sa te fereasca sfantul sa incerci sa sanctionez un elev.....responsabila de toate e scoala..conducerea...profesorii...profesorii trebuie sa se ocupe de paza si protectie, de educația copiilor si a asa-numitilor parinti, sa ii invete ...pai cum sa intri tu in scoala părinte fiind si sa incepi sa bati alti copii????