Cât de sigură este Constanţa? Fără camere de supraveghere video şi cu tâlhari la tot pasul

Cât de sigură este Constanța? Fără camere de supraveghere video și cu tâlhari la tot pasul

Zilnic, cel puțin o persoană este tâlhărită în Constanța, zilnic, au loc cel puținzece furturi, zilnic, se vând droguri,iar copiii se droghează pe străzi, zilnic, sunt bătăi și scandaluri. Cu toate acestea, „Constanța este un oraș sigur”, încearcă să ne convingă Poliția. Iar Primărianu se grăbește să monteze camerede supraveghere video, care să descurajeze infractorii sau să ajute poliția să îi prindă mai repede.În bilanțul pe primele 11 luni ale anului 2018, Inspectoratul de Poliție Județean Constanța a prezentat numai date îmbucurătoare: a scăzut infracționalitatea, dar și numărul faptelor sesizate; au fost mai puține furturi de pe proprietăți, din autovehicule, din societăți comerciale și mai puține tâlhării, față de 2017. Însă, un individ a reușit să le smulgă cerceii mai multor femei, aproape 50 de copii au fost tâlhăriți, unii sub amenințarea briceagului, și cei mai mulți în zona școlilor din care învățau. Iar acestea sunt faptele sesizate polițiștilor, dar multe nici nu au ajuns la urechile lor, pentru că, din diferite motive, victimele nu au depus plângere.Situația ar fi fost cu siguranță alta dacă ar fi existat și în Constanța, ca în multe alte orașe ale țării, camere de luat vederi pe străzi, în centru sau în cartiere. Prezența acestora nu numai că ar descuraja infractorii, ar ajuta polițiștii la identificarea și găsirea lor mult mai repede, dar ar da și un sentiment de siguranță locuitorilor. În Tomis III, de exemplu, acolo unde au avut loc numeroase tâlhării în ultima perioadă, vizate fiind femeile, zona nu este deloc monitorizată.„Sunt tot felul de persoane dubioase pe aici, prin piață și prin împrejurimi. Sunt vânzători de țigări, vânzători de telefoane, hoți. Pe unii îi știm deja, pentru că, dacă locuiesc în zonă, i-am învățat. Dar tot mai jefuiesc bieții oameni. Îi prind neatenți, cu mâinile pline de șacoși și le fură banii din buzunar. La fel și în autobuz, mai ales pe liniile 42 și 43, când e aglomerație. Eu de obicei merg de la cap de linie și prind loc, stau jos, dar îi văd când îi înghesuie pe bătrâni și îi buzunăresc”, ne-a povestitIrina Mirea, din Constanța.100 de polițiști, mobilizațipentru un singur tâlharRecent, chiar în ultimele zile de școală din 2018, un individ a reușit să sperie mai mulți copii, elevi ai Școlii nr. 39 „Nicolae Tonitza”, pe care i-a urmărit, i-a amenințat cu un briceag și i-a lăsat fără telefoane. Și el, ca și hoțul de cercei, au fost prinși de polițiști, dar le-au dat ceva de furcă oamenilor legii.„Poate nu suntem văzuți tot timpul, dar noi acționăm în numeroase zone și medii, câteodată chiar și în civil. Toată lumea a ieșit pe stradă și am reușit capturarea unor tâlhari care ne-au cam chinuit o perioadă”, a spus comisarul șef Constantin Dancu, inspectorul șef al Inspectoratului de Poliție Județean Constanța.Lipsa camerelor de luat vederi, pe care autoritățile locale ar trebui să le cumpere și să le monteze, nu face decât să le îngreuneze munca polițiștilor. Pentru prinderea unui singur tâlhar, a fost nevoie de mobilizarea a 100 de oameni ai legii.„Din luna octombrie, până spre finele lunii decembrie, când un singur tâlhar a comis opt fapte cu smulgere de cercei din urechi, fenomenul fiind în desfășurare și foarte complex, a trebuit să scoatem forțe de poliție suplimentare. Au fost mobilizați undeva la 100 de polițiști. Acești polițiști au mers în patrule pe fiecare stradă, în zonele unde aveam datele de comitere a faptei, în așa fel încât l-am prins în flagrant la o persoană. El, de regulă, acționa la persoanele de vârsta a doua, bunurile le amaneta în alte zone, periferice localității Constanța, și, în urma documentării, am reușit să-i probăm activitatea infracțională la cele opt tâlhării. De la momentul acela, am mai înregistrat un fenomen de tâlhării în zona școlilor, unităților de învățământ. Și acest fenomen este în atenția noastră, iar tâlharul urmează a răspunde în fața legii. În total, 43 de minori au fost victime ale unor tâlhării, din care 15 în apropierea unităților școlare”, a declarat comisarul șef Ion Chiru, șeful Poliției Municipale Constanța.Cinci scări de blocmonitorizatePotrivit comisarului șef Ion Chiru, în jur de 30 - 35 de echipaje de poliție patrulează, zilnic, prin Constanța.„Există loc și de mai bine. Vom impune mai multe măsuri preventive. De exemplu, ar trebui ca acei copii care ies seara de la cursuri să nu meargă cu telefonul în mână. De asemenea, am înțeles că există un proiect al Primăriei Constanța, pentru montarea de camere de luat vederi. În perioada imediat următoare, vor fi montate camere la intrarea în cinci blocuri. Nu cunosc zonele și nici criteriile pe baza cărora au fost alese acele blocuri”, a completat comisarul șef Constantin Dancu.Contactați telefonic, reprezentanții Primăriei Constanța nu au oferit detalii, deocamdată, despre aceste camere de supraveghere. Din câte se pare, așa zisul proiect nu este în prezent nici în discuții, nici pe lista de priorități.