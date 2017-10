Cât de nesimţite sunt salariile poliţiştilor. Marian Godină a făcut public fluturaşul de salariu

5

Mariane

Hai ca incet-incet te vedem la urmatoarele alegeri si candidat la vreun partid,ka vad ka taaaareee-ti mai place sa-ti faci reklama!Si cred ca esti si f.f. obosit dupa program pentru ca altfel nu-mi explic rezistenta de care dai dovada stand pe facebok.Salariul tau pentru Romania chiar e ok,spre deosebire de alti oameni care stau mai putin pe facebook in comparatie cu tine.Vad ca ai timp sa postezi si in timpul programului,si in uniforma,oare o fi voie?Te vad vedeta in showbiz curand,Mariane.