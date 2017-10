Cât de gravă este poluarea aerului în Constanţa. În unele cartiere, situaţia este critică

2

tardiv

Inainte de a fi condusa de ,,saltimbancul cu cap rosu'',Constanta avea spatii verzi in zonele circulate intens,avea transport public electric,nepoluant,avea o disciplina in a se construi respectata de arhitecti.Acum,sub ,,obladuirea lui ,Sula-man ,Pardon Suleiman,anarhia este la ea acasa;Taie copacii(pe principalele artere de circulatie sau in parcuri)pentru a lua 1600ron /buc si pt a da lemne saracilor care voteaza,avem transport public cu niste autobuze asmatice dar cu parandarat la cumparare,se construieste in draci pe orice palma de verdeata iesita in calea,,cuceritorului" si a clicii sale.Ei in schimb isi pregatesc culcusul la saman in ,,tarile calde"unde se vor duce cu ,,zmeul"ca si Nicusor.Noi vom ramine cu ,,Hirosima"