Cât de educaţi sunt copiii din ziua de azi?

Cât de educați sunt copiii din ziua de azi?

Peste două treimi din unitățile de învățământ din mediul rural se confruntă cu cel puțin un factor de risc educațional, cum ar fi rezultate slabe la evaluarea națională, risc de abandon școlar, rate ridicate de absenteism și repetenție, și cu unul sau mai mulți factori de risc socio-educaționali, cum ar fi elevi proveniți din familii dezavantajate economic sau spații și dotări materiale insuficiente, conform studiului "Investiție în educația copiilor din mediul rural", realizat de către Fundația World Vision România, la inițiativa și cu finanțarea Fundației Vodafone România. Studiul este reprezentativ la nivel național și a fost efectuat în perioada februarie - iulie 2017.Abandonul școlar este prezent în 40% din unitățile de învățământ din mediul rural, cele mai multe cazuri fiind înregistrate în licee. În ceea ce privește absenteismul de la ore, acesta apare cel mai des tot în învățământul liceal, iar Regiunea București-Ilfov are cele mai slabe rezultate privind prezența la ore, cu o medie anuală de absențe de peste 32 de ore/elev.„Am inițiat acest studiu din nevoia de a identifica zonele în care Fundația Vodafone România va investi prin programele de educație, astfel încât acestea să aibă un impact real și vizibil. În mediul rural, mulți copii renunță la școală, iar numeroși elevi se află în imposibilitatea de a urma un liceu sau o școală profesională din cauza sarăciei. Mai târziu, acești tineri se confruntă cu dificultăți în integrarea pe piața muncii și chiar în societate, aspecte pe care sperăm să le îmbunătățim cu ajutorul programelor pe care le vom derula”, a declarat Angela Galeța, Directorul Fundației Vodafone România.„Studiul face o analiză complexă a factorilor de risc ai abandonului școlar la care sunt expuși copiii din mediul rural, unde rata de participare școlară este cu 20% mai mică față de mediul urban. În acest context, riscul de abandon este major, cu foarte mulți factori la bază, iar paleta modelelor de intervenție poate fi foarte largă. Doar bazându-ne pe astfel de studii, reprezentative pentru starea învățământului din mediul rural, putem propune intervenții valide, care să contribuie la creșterea calității educației și la prevenirea abandonului școlar”, a declarat dr. Mihaela-Loredana Nabăr, Head of Grants Acquisitions and Management Department, Fundația World Vision România.Studiul mai arată că șapte din zece unități de învățământ din mediul rural au elevi care repetă clasa, iar Regiunea Centru – județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu – are cel mai mare procent de repetenție. În ceea ce privește proveniența elevilor din familii dezavantajate economic, două treimi (62,6%) din unitățile de învățământ au elevi cu dosar de bursă socială, elevi instituționalizați sau elevi în plasament. Peste 15% dintre unități au semnalat nevoi privind îmbunătățirea dotării spațiului școlar, procentul cel mai ridicat fiind înregistrat în zona Sud Vest-Oltenia, unde peste un sfert dintre unități (27,8%) au nevoie de astfel de intervenții.