Cât de departe este Constanţa de civilizaţie... Pacienţii mor cu zile. În alte oraşe din ţară, viaţa lor ar fi salvată

Cât de departe este Constanța de civilizație... Pacienții mor cu zile. În alte orașe din țară, viața lor ar fi salvată

La ora actuală, bolnavii cu accidente vasculare grave și care au nevoie de tromoboliză nu pot fi tratați la Constanța din cauza faptului că aici nu avem o unitate de stroke (serviciu de urgență), ce le-ar putea rezolva problema. Medicii susțin că Spitalul Clinic Județean de Urgență (SCJU) are mare nevoie de această unitate pentru bolnavii cu afecțiuni neurologice.Sute de pacienți ajung în fiecare lună la SCJU în urma unui accident vascular cerebral. Aici, cadrele medicale de la secția Neurologie reușesc să rezolve majoritatea cazurilor grave, dar sunt și situații în care se impune transferul la diferite clinici universitare din țară. Acesta este și motivul pentru care unitatea sanitară are nevoie urgentă de o unitate de stroke. La acest moment, o parte din aparatura necesară pentru un astfel de serviciu există pe secție, mai este nevoie de un buget care să permită înființarea acestei unități și de personal medical în plus. „Unitățile de stroke fac parte din tratamentul și condițiile moderne de a îngriji și a acorda primul ajutor unui pacient cu accident vascular cerebral. Aceste unități există deja în toată lumea civilizată, dar și în centrele universitare de renume din țară sau în orașele cu un potențial economic și turistic mult mai precar decât al Constanței, ca Baia Mare, Oradea, Arad”, a declarat pentru „Cuget Liber”, dr. Ildiko Toldișan. Aceste unități de stroke, a precizat medicul, ar trata bolnavii cu accident vascular acut și poate fi comparată cu o unitate de urgență vasculară, ceva similar cu unitățile în care sunt tratate infarctele miocardice. Aici, pacienților li se face tromboliză, în primele ore de la producerea accidentului vascular, care poate fi salvatoare pentru bolnavi. „Prin aceste tratamente, foarte multe dintre persoanele suferinde nu ar mai rămâne paralizate sau dependente de societate ori familie”, a explicat specialistul.Tromboliza dizolvă cheagurile de sângeÎn ceea ce privește tromboliza, aceasta presupune injectarea unei substanțe care dizolvă cheagul situat pe vasul de sânge și care o astupă. În acest fel, se dă drumul la fluxul sanguin să circule, iar blocajul rămâne la minimum. În concluzie, medicii constănțeni con-sideră că unitatea de stroke nu este un moft, ci un lucru obligatoriu, de a intra într-o normalitate, mai ales că bolnavul trebuie să ajungă la spital imediat de la producerea accidentului vascular. „Până acum, ei nu au putut beneficia de acest tratament modern, pentru că nu am avut această unitate. De vreo zece ani se tot vorbește despre ea, dar nu s-a făcut nimic. Oricum, dacă facem unitatea aici, este evident că vor veni la noi oameni din toate județele limitrofe, așa că aceasta ar trebui dotată cu aparatură, monitoare, medici instruiți pentru această intervenție, un tomograf care să fie funcțional permanent etc.”, a completat dr. Toldișan.„Într-un spital ca al nostru, patologia neurologică este foarte mare, iar 70%-80% dintre cazuri sunt accidente vas-culare cerebrale. Partea proastă este că mai mult de jumătate dintre ei rămân cu dizabilități foarte grave, motiv pentru care este strict necesară înființarea unei uni-tăți de stroke. Desigur, aparatura nece-sară este importantă, iar un tomograf per-formant am avea, dar este nevoie de o întreagă echipă care să lucreze aici 24 de ore din 24. În prezent, există deja un proiect pe care l-am depus pentru aceas-tă unitate și așteptăm un răspuns pentru a vedea când am putea-o realiza”, a de-clarat șeful secției Neurologie din cadrul SCJU, dr. Anca Hâncu.Și pentru dr. Axelerad Any Docu, uni-tatea de stroke este o prioritate. „Este esențial să avem o unitate de stroke la Constanța, mai ales datorită modalității de recuperare post AVC. Toată lumea știe că cele mai multe accidente lasă urme și această unitate, prin tromboliza pe care ar produce-o, face ca omul să plece fără sechele. Tocmai de aceea, este important să intre și la noi în județ, în primul rând pentru că vorbim deja de o medie de producere a unui accident vascular, în momentul de față, la o medie de vârstă 50-60 de ani și nu neapărat de bătrâni. Este necesar să introducem cât mai rapid acest medicament vital pentru viața paci-enților noștri”, a subliniat la rândul ei, dr. Axelerad Any Docu.Și medicii rezidenți sunt de aceeași părere. „Unitatea de stroke este nu numai necesară bolnavilor, dar dacă, spre exemplu, ne-am muta într-o altă secție sau unitate sanitară, nu am știi cum să facem tromboliză”, a spus dr. Miruna Cheramidoglu. „Acesta nu poate fi decât un lucru bun pentru bolnavi. Aș lucra într-o astfel de unitate, pentru că aici pacienții nu ar mai suferi atât de mult”, a declarat dr. Mihnea Gherghișan.