Cât de bine o duc copiii din centrele de plasament

Copiii care stau în centre de stat de la vârste foarte mici au în perioada adolescenței probleme de atașament, un IQ mai mic, agresivitate mai mare și dezvoltă probleme psihice.Acest lucru reiese dintr-un studiu făcut de cercetătorii americani pe copii din România, care a analizat comportamentul copiilor prin comparație cu copii care nu au fost instituționalizați sau care au fost plasați în asistență maternală. Trei profesori americani - Nathan Fox, de la University of Maryland, Charles Nelson, de la Harvard University și Charles Zeanah, de la Tulane University - și Institutul pentru Dezvoltarea Copilului au prezentat rezultatele obținute până acum din primul studiu randomizat pe copii români abandonați încă de la naștere și crescuți în instituțiile românești.Profesorul Charles Nelson a declarat că, în urma studiului, s-a observat în primul rând că acești copii au un coeficient de inteligență (IQ) redus. „Cei mai mulți oameni au 100, ei au 60-70, au creiere mai mici și au dificultăți în a forma relații cu alte persoane, dar am descoperit și copii cu ADHD”, a spus profesorul american. Acesta a mai spus că deocamdată nu se știe dacă instituționalizarea cauzează și probleme de sănătate, însă vor monitoriza și acest aspect.„Când au parte de îngrijire de calitate, am observat că le crește IQ-ul și pot relaționa mai bine, dar asta este valabil pentru copiii care sunt scoși din instituții până la doi ani. Dacă îi ducem în familii, trebuie să facem asta până în doi ani. Ideal este să fie într-o familie permanentă, nu de plasament, lor le lipsește sentimentul de siguranța. Mulți au mers dintr-o formă de protecție în alta, unii au revenit în familia naturală și de acolo înapoi în instituții, iar aceștia au și cele mai multe probleme”, a mai spus cercetătorul de la Harvard.Potrivit acestuia, pentru a evita astfel de probleme, soluția este ca respectivii copii să fie scoși din instituții și să meargă în familie, dar și să se dezvolte programe de prevenire a abandonului de copii. „Trebuie să se lucreze cu femeile însărcinate pentru prevenirea abandonului de copii. De asemenea, în rândul copiilor din instituții sunt necesare măsuri de îmbunătățire a condițiilor din aceste instituții. Acum, situația este mai bună decât în urmă cu 15 ani, dar încă mai este loc de îmbunătățiri”, a completat profesorul.