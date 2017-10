Cât curaj, cât realism. Fără blocuri de locuinţe în staţiuni!

1

Turismul

Cine a trait sub regimul lui Ceasca cunoaqste ca in Statiunea Mamaia Perla Litoralului nu puteai sa pui bufete pe plaja unde vrea muschiul investitorului(intreprinderile de stat). Arhitectii care au proiectat Mamaia au gindit-o mai bine decat cei ce gandesc astazi orasul si statiunea Mamaia. Spatiu verde? NIMIC, alei pietonale, plaja pe care sa pui un cearceaf, wc-uri la marginea plajii NIMIC.Cine a dat starul la aceste neregularitati? CL local care au luat spagi in terenuri pe malul marii in Constanta si in statiunea Mamaia.Cine a permis sa se construiasca hoteluri peste fostele bufete? CL constantean. Au modernizat sistemul de colectare a apei menajere NU,al energiei electrice retelele sau modernizat NU. Si Mamaia sat sa nu ramana mai prejos a dat si CL-ul din Navodari aprobari peste aprobari. Unde se deverseaza apa menajera cind conducta afost construita pentru tabara de copii din Navoadari in fose septice si altii mai hoti deverdeaza direct in canalul Dunarea Marea Neagra. In fostul popas III Mamaia primele blocuri aveau si cred ca au fose septice in continuare, si complexul Phoenicia nu stiu daca are unde sa deverseze, la fel si Campingul celor de GSP. Faceti lege sa desfiintati macar hoyelurile de pe plaja din Mamaia si Mamaia sat.daca aveti curajm ,daca nu ramane ca in trenul psd-ist = oameni fara carte.