Cât costă să îți construiești o casă

În momentul în care îți dorești să construiești o casă, trebuie să te gândești foarte bine înainte, să-ți faci o serie de planuri, să te asiguri de faptul că iei în calcul toate costurile pe care le implică un astfel de proiect mare. Nu trebuie doar să ridici pereții, să pui acoperișul, să faci interioarele și exterioarele, să alegi și instalezi modele uși termopan exterior sau să faci alte astfel de lucruri, ci trebuie să te gândești la toate aspectele, până la cel mai mic detaliu.1. ProiectulOrice construcție are nevoie de un proiect, pentru a-și da seama exact de ce anume e necesar și cum vor fi puse în practică ideile tale. Când vorbim de case, acesta trebuie bine gândit și schița trebuie făcută în cele mai mici detalii.Cel mai bine ar fi să apelezi la un specialist pentru acest pas, deoarece arhitecții știu exact ce să urmărească, cum trebuie să arate anumite zone din locuință, cum să te îndrume în diverse probleme pe care le poți întâmpina și așa mai departe.Pentru un proiect făcut de un specialist, poți plăti între 10 și 30 euro pentru m.p. de construit. Poate ți se pare mult, însă, dacă vrei ceva cu adevărat calitativ, e o sumă pe care trebuie să o investești. Dacă vrei să afli mai multe despre prețul unui proiect, informații poți găsi aici 2. Documentele necesareCând vine vorba de construit o casă, multe bătăi de cap poate da partea de documentație. În România sunt o mulțime de acte necesare pe care trebuie să le obții:● Certificatul de UrbanismAcesta se eliberează de către primăria de care aparține terenul pe care vrei să îl cumperi. Va trebui să depui la dosar o serie de acte (cerere tip, act de proprietate, planuri topografice și cadastrale, chitanța cu dovada plății) și să plătești suma cerută. Ea diferă de la oraș la mediul rural și se stabilește în funcție de mărimea suprafeței. Costurile sunt însă mici, cuprinse de regulă între 5 și 14 lei.● Studiul GeotehnicAcesta e obligatoriu doar la casele care au mai mult de un etaj. În rest, el este doar recomandat. E o analiză a terenului care se face în laboratoare specializate și atestate. Poate costa între câteva sute de lei și câteva mii, în funcție de complexitatea locului și a proiectului.● Proiectul Tehnic al ConstrucțieiAcest document cuprinde o parte scrisă și una desenată și în el vei găsi informații cu privire la modul în care se va executa construcția. El trebuie realizat de către un birou de proiectare, cu ajutorul unui arhitect, a unui inginer structurist și a unui inginer instalator.Prețul unui astfel de proiect se poate ridica și la câteva mii de euro, dacă e vorba de o locuință mare. De obicei, vei plăti cam 15 euro pentru fiecare metru pătrat.● Avize și Acorduri de AmplasamentAici, vei avea destul de mult de umblat pe drumuri, deoarece trebuie să obții avize de la deținători de utilități și rețele - apă, canalizare, gaz, salubritate, energie electrică etc.● Autorizația de ConstruireUltimul act pe care îl vei obține în final e Autorizația de Construire , pentru a putea începe lucrarea. Ea are de regulă valabilitatea de 1 an și se poate prelungi dacă din diverse motive nu ai terminat casa. Se eliberează de către primărie. În funcție de cât costă construcția în sine, se va stabili și prețul acestui act, care de obicei e 0.5% din valoarea locuinței.3. MaterialeleAici e destul de greu de estimat o anumită sumă, deoarece sunt o mulțime de tipuri de materiale pe piață. Poți să construiești o casă mai mică și să cumperi cele necesare cu până în 10.000 de euro, nealegând chiar cele mai scumpe variante, și poți să ridici o casă mai mare și să dai doar pe materiale peste 100.000 euro. Depinde mult ce anume vrea fiecare persoană în parte, de bugetul de care dispune.4. ManoperaCosturile pe care trebuie să le dai muncitorilor care îți vor ridica locuința pot fi destul de mari, dacă vrei cu adevărat o echipă pricepută. Cel mai bine e să angajezi pe cineva care are experiență în domeniu, iar asta se vede în lucrările executate de-a lungul timpului. Tu trebuie să iei legătura cu o persoană care va veni cu muncitori pricepuți și care îți va spune prețul pe care va trebui să-l dai la final.Ca să-ți faci o idee, îți vom da câteva costuri estimative: la fundație, vei plăti cam 30 euro/m.p., pentru elevație în jur de 45 euro/m.p., iar pentru acoperiș în jur de 15 euro/m.p.Mai departe, va trebui să plătești destul de mult și pentru a monta gresia (25-30 lei/m.p.), pentru a zugrăvi pereții (20-30 lei/m.p.), pentru a monta ușile (100 lei buc.), ferestre (120 lei/buc) și multe altele.Dacă ți se pare că asta e tot, ei bine, nu e chiar așa. După ce ai băgat câteva mii bune de euro în proiecte, acte, materiale și muncitori, urmează branșamentele, care te pot costa și ele foarte mult - energie electrică – 1.000 euro, gaz – 1.500 euro, apa și canalizare – 2.500 euro. Toate aceste costuri sunt estimative, deoarece contează foarte mult distanța dintre locul în care îți faci casa și sursa de apă, gaz, energie de care ai nevoie.Apoi, nu uita că o casă, pentru a putea fi locuită are nevoie de mobilă, iar pe lângă asta, îți vor fi necesare tot felul de anexe, poate un garaj, un beci și așa mai departe.Ca și concluzie, e posibil să faci o casă și cu aproximativ 15.000 mii de euro, dacă e vorba de o locuință mică, nu vrei cele mai bune materiale, nu ai utilitățile la distanță, ci toate sunt aproape, dar, te poate costa și de 10 ori mai mult, dacă vrei o casă mare, într-un loc mai retras, pe care să o ridici cu cele mai calitative materiale de construcție și cu ajutorul celei mai bune echipe de muncitori.