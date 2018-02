Cât costă să fii gravidă în Constanţa? Viitoarele mămici, "taxate" cu tarife ameţitoare la analize şi consultaţii

Cât costă să fii gravidă în Constanța? Viitoarele mămici, "taxate" cu tarife amețitoare la analize și consultații

România are una dintre cele mai scăzute natalități din Europa. În Constanța se nasc în medie 500 de copii pe lună și încă noi o ducem bine, există zone unde numărul nașterilor este la jumătate. Și nici nu este de mirare în condițiile în care statul neglijează femeile însărcinate, acestea fiind nevoite să-și plătească singure analizele, vitaminele, testele, absolut necesare pentru a se asigura că aduc pe lume un copil sănătos.Asta în timp ce în alte țări ajung să nască fără ca măcar să fi cheltuit vreun euro. Viitoarele mămici se plâng că, în țară, în ciuda faptului că sunt angajate și plătesc asigurare medicală de ani buni de zile, sunt nevoite să-și facă analizele în laboratoare particulare, fără să le fie decontate, să facă ecografiile la cabinetele private, fără ca măcar să primească o chitanță, până la naștere cheltuind deja mii de lei.„Sunt în 34 de săptămâni și până acum am cheltuit cam 2.500 lei pe consultații, analize, ecografii și vitamine. Nu am plătit analizele compensate din trimestrul întâi și cred că am scăpat ușor, având în vedere că nu a trebuit să repet analize ca profilul Torch, că sarcina nu a avut probleme până acum și medicul mă mai cheamă și la spital”, povestește o constănțeancă.Spusele acesteia sunt întărite de o altă viitoare mămică: „Pe primele analize am dat 250 lei, dublu test a fost 300 de lei, analize col 53 lei ori trei, morfologia în semestrul al doilea – 2.350 lei, internare patru zile, când mi-a fost rău, aproximativ 500 lei, mâine urmează ultimele analize. De asemenea, la fiecare control plăteam între 50 și 100 lei, având în vedere că, de la șapte luni, medicul m-a chemat din două în două săptămâni. Mi-e și groază să fac un calcul. Și mai am”.O altă constănțeancă are o poveste și mai „costisitoare”.„Am avut sarcină gemelară prin fertilizare in vitro, care a costat 4.000 de euro. 6.000 de lei au fost ecografiile, 4.500 lei - medicamentele, 800 de euro nașterea. 1.000 de lei alte cheltuieli, căci am stat și internată, mai o asistentă, mai una, alta… Mă ia capul! Dar a meritat! Ei sunt averea mea!”, spune femeia.Zero euro o sarcină și o naștere în străinătateDacă mămicile din România sunt resemnate, cele care au avut șansa de a naște în străinătate, pe unde erau stabilite împreună cu familiile, sunt fericite.„În România, sarcina cu primul copil a costat peste 4.500 de lei, în Germania, sarcina cu al doilea copil a fost zero euro”, recunoaște Alina. Iar vești asemănătoare vin și din Spania și din Marea Britanie.„În Spania, totul este gratuit și totul super ok în spital. Am fost foarte mulțumită”, „În UK, nu am cheltuit niciun ban toată sarcina și nici cu nașterea în apă”, „În Franța, sarcina m-a costat zero euro. Singurele cheltuieli înainte de naștere au fost pătuțul, căruciorul trei în unu și ce am pus în valiza pentru maternitate”, toate sunt povești adevărate de la românce care și-au căutat șansa în altă parte și au avut „norocul” să nu nască în România.În Cipru, de exemplu, la stat, cu carnet de sănătate, o constănțeancă însărcinată a primit o „notă de plată” de doi euro.„120 de euro am cheltuit eu toată sarcina în Germania, dar banii ăștia îi dai doar o dată, în nouă luni. Acidul folic este 6.50 de euro cutia cu 50 de pastiluțe și… cam atât”, mai spune altă femeie.În tot acest timp, în Constanța, nu există o maternitate adevărată, nu există plafon pentru analize gratuite, nu poți să faci o ecografie în spital, iar medicii privați profită de acest haos din sistem, cer tarife amețitoare pentru consultații la cabinetele personale și fac ecografii fără să aibă competențe speciale, doar pentru a le „taxa” pe mămici de și mai mulți bani.