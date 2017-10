Cât cheltuiţi, în fiecare minut, la mall

Cât cheltuiți, în fiecare minut, la mall

Timpul petrecut într-un centru comercial, numărul de magazine vizitate, vârsta și frecvența sunt cei mai importanți factori care influențează coșul de cumpărături al vizitatorului de mall, conform rezultatelor Retail Metrics, produs dezvoltat de DTZ Echinox. Folosind metode cantita- tive complexe, DTZ a urmărit determinarea factorilor care influențează coșul de cumpără-turi al unui vizitator într-un centru comercial.S-au luat în considerare 25 de factori, precum vârsta, sexul, veniturile, educația, timpul petrecut în mall, frecvența vizitelor, etc., iar în final au fost validați patru: numărul de magazine vizitate, frecvența de vizitare, timpul petrecut în centru și vârsta. Astfel, în fiecare minut petrecut în mall, un vizitator cheltuiește, în medie, între 0,2 și 1 leu în plus, iar această informație este folosită în prezent de majoritatea centrelor comerciale care încearcă să-și diversifice partea de divertisment și să își extindă rolul de socializare cu scopul de a crește media de timp petrecut în centru și implicit valoarea coșului de cumpărături.În mod surprinzător, veniturile personale și familiale nu au o influență relevantă asupra sumei cheltuite într-un centru comercial, fapt datorat unei fluctuații importante generate de persoanele fără venituri care fac cumpărături, dar și unui conservatism exagerat pentru o parte a segmentului de populație cu venituri mari, notează DTZ. În ceea ce privește impactul numărului de magazine vizitate asupra coșului de cumpărături, statisticile arată că, pentru fiecare magazin vizitat, un client cheltuiește, în medie, între 5 și 25 de lei în plus. Variația între 5 și 25 lei per magazin vizitat reflectă capacitatea retailerilor de a converti traficul și vizitele în vânzări. O medie scăzută a sumei indică faptul că un centru comercial atrage trafic, însă mixul de locatari nu reușește să fructifice acest potențial pe măsură. La polul opus, o medie de 25 lei indică faptul că centrul comercial trebuie să se concentreze pe creșterea traficului, conversia în cumpărături fiind excelentă.Vârsta și frecvența vizitelor sunt factorii care completează formula coșului de cumpără- turi și o influențează negativ. Concret, persoanele mai în vârstă care au același comportament cu segmentul mai tânăr în ceea ce privește timpul și numărul de magazine vizitate au în medie coșuri de cumpărături mai mici. Fiecare an în plus are un impact între -0,1 și -0,3 lei asupra coșului de cumpărături. Frecvența, pe de altă parte, este un rău necesar care, la nivel de volum pe o perioadă mai mare de timp, maxi-mizează suma atrasă de centrul comercial de la o persoană. O persoană care vizitează mall-ul de două ori pe săptămână are un coș de cumpărături cu până la 40 de lei mai mic decât o persoană care, în medie, vizitează mall-ul o dată pe săptămână.