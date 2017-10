Cât cheltuim pentru masa de Paşte

Cât cheltuim pentru masa de Paște

Ouă roșii, ridichi și ceapă proaspătă, drob de miel, sărmăluțe, friptură de miel, cozonac, vin. Acesta este meniul de bază pentru masa de Paște pentru orice român. Pentru sărbători îmbelșugate trebuie să scoatem din buzunar cel puțin 500 de lei, ceva mai mult decât anul trecut, având în vedere scumpirile din ultima perioadă. Primul gând atunci când se apropie Paștele este cumpărarea mielului și aprovizionarea cu ouă și vopsea de ouă. În piețele din Constanța, comercianții oferă pe alese miei și carne de miel. Prețurile pornesc de la 19 lei și ajung chiar la 40 de lei, pentru specialitățile mai sofisticate. Cumpărătorii nu lipsesc, chiar dacă nu mai este îmbulzeala și aglomerația de anul trecut. „Nu mai luăm un miel întreg ca înainte, că nu ne mai permitem. Doar o jumătate, cât să ne facem pofta. Două pulpe, câteva organe și câteva coaste. Suficient pentru drob, o friptură și o ciorbă. Și sigur o să mai oprim ceva pentru un stufat. Că nu se poate fără. În rest, luăm și ceva carne tocată pentru sărmăluțe și pui pentru friptură pentru că nepoții nu mănâncă deloc carne de miel”, ne-a spus Ioana Petre. Un miel mai arătos poate ajunge și la 200-250 de lei. La asta se mai adaugă cel puțin 30 de ouă pentru vopsit. În Piața Brick, ouăle mari, albe se găsesc cu 0,31 lei bucata. Un cofraj costă 9,3 lei. Apoi, nu uitați să puneți la socoteală și vopseaua. Se găsește de toate felurile, în funcție de preferințe. Un pliculeț costă de la 0,5 bani la 1 leu, iar cele cu abțibilduri și culori sidefate ajung și la 10 lei. Legume la preț de carne Nu plecați din piață fără să luați legume. S-ar putea ca la supermarket să le găsiți la prețuri mai mari. Precupeții din Piața Griviței profită de aprovizionarea gospodinelor cu prilejul Paștelui și au mai ridicat puțin prețurile la ridichi, ceapă și usturoi verde. Dacă săptămâna trecută kilogramul de ridichi era și cinci lei, acum a ajuns la opt lei. Ceapa se vinde cu un leu legătura, iar usturoiul cu doi lei. Dacă vă doriți o masă îmbelșugată, găsiți roșii la 7 lei kg, castraveți la 8 lei kg, roșii cherry la 15 lei kg, ardei la 12 lei kg. Lângă acestea cel mai bine i-ar sta unei bucăți de brânză de oaie, care vă face să mai scoateți din buzunar încă 20-22 de lei. Pește scump, da’ bun! Cine preferă peștele pe masa de Paște are de unde alege. Pescăriile sunt pline atât de pește autohton, cât și de specialități din zone îndepărtate. Nu vă așteptați însă ca prețurile să fie pe placul dumneavoastră. Șalăul file este 30 lei, păstrăvul 20 lei, stavridul 17 lei, crapul 15 lei. Dar tradiția spune că e bine să mănânci pește în ziua de Paște. În plus, este o carne mult mai ușoară decât cea de miel. Cozonac de casă, că e mai ieftin De pe masa de sărbători nu pot lipsi dulciurile și cozonacul. Gospodinele care optează pentru a le prepara în casă cu siguranță vor ieși mai ieftin, însă este nevoie de timp și de multă îndemânare. Cozonacul de patiserie costă între 15 și 25 de lei bucata. Toate trebuie însă stropite cu vin roșu. Cine mai are vin de butuc de anul trecut scapă ușor, cine nu, va trebui să-l cumpere cu 10-25 lei sticla. Tragem linie și ajungem la cel puțin 500 de lei. Pentru unii poate părea puțin, însă pentru majoritatea românilor este mult. Unii au făcut economie cu câteva luni în urmă pentru a-și permite să sărbătorească Paștele așa cum se cuvine, alții s-au împrumutat și vor suporta cheltuielile mai târziu.