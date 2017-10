Căsuţe cu prispă şi utilităţi moderne pentru 24 de persoane cu handicap

Căsuțe cu prispă și utilități moderne pentru 24 de persoane cu handicap

Mariana are 31 de ani și mai bine de 10 ani a fost internată la Centrul de Recuperare Neuropsihiatrică din Techirghiol. De ieri, însă, ea poate spune că are un cămin adevărat. Tocmai s-a mutat, împreună cu alți șase colegi de la Techirghiol, într-una din cele patru locuințe protejate de la Cumpăna. Au o grădină superbă, o prispă unde să se ferească de soare și o căsuță intimă și frumoasă, dotată la cele mai înalte standarde. 24 de adulți, cu diferite handicapuri sunt beneficiarii ansamblului de locuințe protejate din Cumpăna. Complexul a fost inaugurat ieri, cu mare fast, cu oaspeți din întreg județul, dar și din străinătate. Ceremonia de sfințire a lăcașului a fost oficiată de însuși arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, adus de o caleașcă, alături de ambasadorul Irlandei, John Morahan. „Proiectul a fost demarat din cauza necesității acordării de șanse egale persoanelor cu dizabilități, necesității asigurării conținutului de servicii și a calității acestora în cadrul îngrijirilor de tip rezidențial pentru persoanele cu handicap. Persoanele de aici beneficiază de găzduire, îngrijire personală și integrare sau reintegrare socială”, a precizat directorul coordonator al Direcției Generale pentru Asistență Socială și Protecția Copilului din Constanța, Petre Dinică. Fiecare căsuță are suprafața construită de 107 mp și cuprinde un hol, o cameră de zi cu bucătărie deschisă, dotată cu toate utilitățile, inclusiv frigider și cuptor cu microunde, trei camere a câte două paturi și o baie cu cadă adaptată necesităților persoanelor cu handicap fizic. „Îmi place foarte mult aici pentru că e curățenie și ne gospodărim împreună cu salariatele. Facem mâncare împreună, udăm florile, facem paturile”, ne-a spus Mariana, foarte încântată de noua sa locuință. „Deocamdată au fost aduși doar 16 adulți. Principalul criteriu de selectare pentru a fi mutați în ansamblu este ca ei să nu fie dependenți total de o altă persoană. Aici ei își vor însuși tot felul de abilități pentru ca, în timp, să ajungă să se gospodărească singuri”, ne-a explicat șeful celor patru ansambluri de locuințe protejate ale DGASPC Constanța, Mariana Ilie.