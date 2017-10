Casieriile Regiei de Apă, închise de Ziua Naţională a României

1

CINE PLATESTE APOMETRUL ?

In comuna Jegalia,judetul Calarasi, RAJA Constanta a montat la curti, cate un apometru printr-o firma, careia i-am achitat c.v manoperei si a pieselor necesare. Dupa asta am fost invitati, sa semnam un contract ,de plata esalonata a apometrului ,in val.de 150 lei. Dupa cate stim noi in mun.Calarasi acesta este finantat de societatea Apa-canal,conf.unui regulament ANRSC, societate care nu numai ca-l monteaza dar il si verifica metrologic,odata la 3 ani. Intrebarea mea este: DE CE A TREBUIT SA PLATIM ACEST APARAT SI CINE IL VA VERIFICA METROLOGIC ?