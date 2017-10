Casierii, sărbătoriți pentru prima dată în România, la Carrefour!

Ştire online publicată Vineri, 14 Noiembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Pentru prima data în România, Carrefour sărbătorește ziua casierilor, dedicând data de 14 noiembrie angajaților de la casele de marcat. Pentru a marca această ocazie, Carrefour lansează cartea „De la case adunate”, un volum ce adună povești adevărate, amuzate sau emoționante, scrise de către casieri și inspirate de clienți. Lansarea cărții are loc azi, 14 noiembrie, în toate hipermarketurile Carrefour din țară.Cartea va fi oferită cadou la casele de marcat în această zi, ulterior putându-se achiziționa din toate hipermarketurile Carrefour la prețul de 5 lei. Pentru fiecare carte achiziționată, Carrefour România donează 2 lei programului „Fiecare copil în Grădiniță” al Asociației OvidiuRo, oferind copiilor săraci acces la educație.„Casierii sunt imaginea magazinelor noastre, ei asigurându-se că experiența de cumpărare a clienților noștri este întotdeauna una plăcută. Datorită acestui fapt, am dorit să le mulțumim și să le dedicăm o zi în care să îi sărbătorim! Mai mult decât atât, însă, am dorit să dăm voce miilor de povești adunate de-a lungul anilor și să le împărtășim cu cei care le-au inspirat: clienții Carrefour. Vă așteptăm în magazine cu multe alte surprize!” a declarat Teodora Juravle, Manager Comunicare Marketing Carrefour România.