Casele fantomă ale Constanţei

Casele fantomă ale Constanței

Municipiul Constanța este unul dintre cele mai privilegiate ale României. Are plajă, are port, are stațiune, are istorie, are multe mall-uri, multe biserici, dar și multe pretenții de oraș european. Mulți români îi invidiază pe constănțeni că au șansa să trăiască în asemenea loc binecuvântat. Dar, dincolo de poleiala sau, mai bine zis, spoiala de la suprafață, Constanța are și multe bube. Le cunoaștem cu toții și le vedem la tot pasul. Sunt casele nimănui, casele abandonate atât de proprietari, cât și de autorități, care adună mormane de gunoaie, familii de țigani și multă mizerie. Aceste imobile se află peste tot în oraș, dar mai ales în zona veche, în Peninsulă. Vă prezentăm astăzi numai o mică parte din clădirile fantomă ale Constanței. Sunt pur și simplu cele care ne-au ieșit cel mai des în cale și pe care, cu siguranță, le vedeți și dumneavoastră zi de zi. De unele au mai rămas doar zidurile și îi pun în pericol pe trecători. Casa cu etaj de la Lupoaică cade cărămidă cu cărămidă. Nu este îngrădită și nici măcar nu mai are vreun panou de avertizare pentru cei care trec prin zonă. Mai grav este că etajul este locuit de câteva familii de etnie romă. În mijlocul orașului, pe strada Ștefan cel Mare, se ridică o altă clădire părăsită. Ferestrele sunt sparte, iar zidăria a început să cedeze. Strada este intens circulată pietonal și este una dintre cele mai reprezentative artere ale Constanței. În Peninsulă, pe strada Traian, zac ruinele unui alt imobil-fantomă. Arhitectura ce se mai poate observa pe zidurile rămase îi trădează frumusețea de odinioară. Acum este doar o clădire cu zilele numărate, ce va sfârși sub buldozere.Tot în Peninsulă, de data aceasta pe strada Ovidiu, o casă veche, care poartă în zidurile ei o parte din istoria bătrânului oraș, stă în spatele unor garduri de protecție. Nici pentru ea nu s-a găsit o soluție și va fi dărâmată în cele din urmă, dacă nu cade singură, bucată cu bucată. Revenim în centrul orașului, pe strada Constantin Brătescu. Aici am găsit o casă „naționalizată” transformată în groapă de gunoi. Nu mai are acoperiș, doar câteva ziduri exterioare, iar pentru ca mizeriile să nu se reverse pe trotuar, ușa și ferestrele au fost acoperite cu țoale vechi.