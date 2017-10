Căsătorii 3D în noaptea de Revelion

Ştire online publicată Vineri, 30 Decembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Ca și în anii precedenți, căsătoriile la trecerea dintre ani au stârnit interesul tinerilor, astfel că la intrarea în sală a fost înghesuială, ordinea fiind restabilită de primarul Piteștiului, Tudor Pendiuc."Nu știu pe unde este mirele, dar îl găsesc, nu este nicio problemă, o fi pe afară. Oricum îl aștept, am răbdare destulă", a declarat o tânără.Primarul Tudor Pendiuc a spus că tradiția căsătoriilor în noaptea trecerii dintre ani a început la Revelionul 1999-2000, iar timp de 12 ani, în Pitești au fost oficiate 250 de căsătorii. În premieră, anul acesta, cuplurile au fost filmate în format 3D, ideea aparținând Emei Pendiuc, fiica primarului Tudor Pendiuc, și soțului acesteia, cei care de altfel au filmat și vor prelucra imaginile."În cursul lunii ianuarie fiecare pereche va intra în posesia CD-ului cu filmarea 3D a momentului unirii destinelor, pus la dispoziție gratuit de către noi. După oficierea căsătoriei, tinerii au primit certificatul și cadouri, constând în obiecte de uz casnic, calendare, agende și șampanie. Este o tradiție la Pitești, noi am fost primii în România, aici la Pitești, la Revelionul dintre 1999 și 2000 când am oficiat astfel de căsătorii la trecerea dintre ani. Sunt peste 250 de căsătorii oficiate în 12 ani, cel mai mare număr dintr-un an fiind de 25", a declarat primarul municipiului Pitești, Tudor Pendiuc,citat de Mediafax.Pendiuc a precizat că toate căsătoriile au fost oficiate de el, deoarece "primarul le-a inițiat și este o datorie, o onoare și o plăcere ca tradiția să continue".