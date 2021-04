Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate, sat fără câini! L-a văzut cineva pe director?

D. S. este un constănțean, contribuabil la sistemul de sănătate de ani și ani de zile. Din fericire, starea de sănătate i-a fost bună în tot acest timp, dar în momentul în care a avut nevoie de o amărâtă de informație, cum își poate face un alt card de sănătate, angajații CJAS au sărit ca arși. „Am terminat deja programul. Nu vă mai putem ajuta”, au spus ei. Asta în condiţiile în care programul Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate este în ziua de vineri, de la ora 8.30 la 14.30, iar asiguratul s-a prezentat la ora 13.55. Desigur, cazul nu este singular.





Şi V.P. a apelat la serviciile unui angajat de la ghişeu, şi, surpriză, s-a izbit de aceeaşi atitudine inadecvată. „Mi-a vorbit ca ultimului om de pe stradă. Unde este respectul acestor angajaţi? Păi, ce, ne tragem de șireturi unii pe alții? Dacă îi vorbesc frumos cuiva, am pretenția ca și persoana cealaltă să răspundă la fel”, ne-a declarat, indignată, femeia.



Alooo, CJAS-ul? Cum îl găsim pe domnul director?



De o atitudine respingătoare ne izbim și noi, reprezentanții mass-media, care, atunci când încercăm să obținem informații care vin tot în ajutorul populației. De directorul instituției, ec. Marinel Ciobanu nu dăm niciodată. Ba este în concediu, așa cum ni s-a transmis în cursul zilei de miercuri, ba nu este la birou, ba are treabă și nu are timp pentru presă. Păi, bun, bun, toată lumea are treabă, dar prin funcția în care a fost numit cu delegare în urmă cu aproximativ doi ani, le este dator constănțenilor cu niște lămuriri. Iar dacă el nu poate, aceste informații ar trebui furnizate de un adjunct sau de purtătorul de cuvânt al instituției, Carmen Laura Maxim, de care, bineînțeles, nu dăm.





Un exemplu elocvent este ziua de ieri, 7 aprilie, când, pentru realizarea unor articole de presă aveam nevoie de câteva informații de la CJAS. În acest scop, am încercat să luăm legătura cu reprezentanții CJAS, dar, desigur, fără succes!



De câte ori este nevoie ca aceștia să fie sunați sau căutați pentru ca ei să furnizeze niște informații, mai mult sau mai puțin importante, dar esențiale pentru unii asigurați?





Ce este de făcut , în condițiile în care nu putem informa cititorii? Sunăm la Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS)? Poate ei ne vor răspunde…Sau, poate, vor numi o echipă competentă care să facă față obligațiilor de serviciu în relațiile cu contribuabilii dar și cu reprezentanții mass-media.





Cert este că, la nivel național, CNAS a decis să organizeze, în data de 6 mai, ora 10.00, concurs pentru ocuparea postului de director general al Casei de Asigurări de Sănătate a judeţului Constanţa. Același concurs va fi dat și în alte județe ale țării, nu doar în orașul de la malul mării. Acesta constă într-o probă scrisă, care se va desfăşura la amfiteatrul Spitalului Universitar de Urgenţă Bucureşti, iar interviul se va desfăşura în termen de patru zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise. Potrivit reprezentanţilor CNAS, interviul va avea loc la sediul instituţiei, din Calea Călăraşilor nr. 248, Bucureşti. Actele necesare înscrierii la concurs şi bibliografia sunt afişate pe sediul CJAS Constanţa, dar şi pe pagina de internet a instituţiei. Dosarele pot fi depuse la CNAS până la data de 20 aprilie, ora 17.00, iar rezultatele finale ale concursului vor fi afișate până la data de 19 mai 2021. Sperăm ca după această dată, relația cu angajații CJAS Constanța să se schimbe, iar acei salariați „deranjaţi” de asiguraţi să-şi revizuiască, desigur, comportamentul.





Toată lumea înțelege că este pandemie și că este normal să se limiteze suspendarea audiențelor și a relațiilor directe cu publicul, dar de aici la a nu furniza anumite informații sau a refuza asigurații, deși solicită angajații în timpul programului de lucru, asta este cu totul altceva.