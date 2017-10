Casa groazei, într-un monument din centrul Constanţei

Casa groazei, într-un monument din centrul Constanței

În inima Constanței, oraș de talie europeană, cu mall-uri, dar și cartier pentru persoanele nevoiașe, mai multe familii cu copii mici își duc traiul fără apă, fără curent electric, într-o clădire monument național. Oamenii s-au aciuat acolo de câteva luni și trăiesc cât pot de discret, de teamă să nu fie dați afară, în stradă. Ei au transformat fosta Casa d’Italia de la Capitol, cunoscută și drept Casa roșie, în căminul lor.Am descoperit locul după ce câțiva constănțeni care locuiesc în blocul alăturat ne-au semnalat prezența mai multor persoane dubioase în zonă. I-au tot văzut intrând și ieșind, le-au văzut rufele întinse la uscat și și-au dat seama că au vecini noi. E drept, locatarii sunt destul de discreți, nu fac gălăgie, nu se arată prea des la geam sau afară, pe scările casei, dar în mod cert au ocupat locul fără să aibă vreun drept.Mizerie și miros insuportabilNe-am aventurat în casa groazei pregătiți să dăm peste tot ce este mai rău, însă așteptările ne-au fost depășite. Mirosul greu de gunoi și urină ne-a izbit chiar de la ușă. Cu greu am mai putut înainta. Am urcat câteva trepte, spre o cameră de unde se auzea plângând un copilaș. Imediat am văzut o femeie care făcea curat. Scosese toată mizeria și tot gunoiul din cameră și spăla pe jos. S-a speriat atunci când ne-a văzut, crezând că am venit acolo ca să o dăm afară.Apoi ne-a condus la etaj, și la celelalte familii. În numai câteva secunde, holul s-a umplut cu copii mici și adulți. Au ieșit fiecare din camerele lor să se plângă că nu fac niciun rău, că stau acolo pentru că Mazăre nu le-a dat și lor o cameră în cartierul oamenilor nevoiași. „Suntem cuminți, nu facem scandal, am stat în stradă, dar avem copii mici și nu mai putem. Am venit aici de trei-patru zile. Mai am puțin și nasc”, ne-a spus Anca Ghiță, una din loca-tarele Casei D’Italia. Femeia ținea în brațe un copil și este însărcinată cu al doilea. Este din Mereni, a fost abandonată de părinți de la vârsta de șapte ani și a crescut prin orfeli-nate. „Eu nu am acte, dar soțul meu a făcut cerere pentru o cameră în blocul lui Mazăre, dar nu avem niciun răspuns”, ne-a mai spus Anca.„Să se miște mai repede!“De altfel, toți locatarii clandestini ai casei ar vrea să se mute în „cartierul lui Mazăre”, cum spun ei, dar fie au fost deja respinși, fie li s-a spus să mai aștepte. „Ar trebui să se miște mai repede, să ne mutăm mai repede, căci avem copii mici și aici este greu, nu avem apă, nu avem curent”, ni s-a plâns și Damla Echer, femeia care făcea curățenie în camera de la parter. Are doar 18 ani, un copil de aproa-pe doi ani, și locuiește cu soacra căci soțul este închis.„Două milioane la trei copii“Printre cei șase copii pe care i-am găsit la fața locului, unul are patru luni. Mama lui mai are doi băieți, iar tatăl este și el la închisoare. Camera în care locuiesc cu toții este un adevărat focar de infecție. Își gătesc pe jos, în niște oale mizerabile, dorm pe niște pături îmbâcsite, întinse pe două paturi improvizate din scânduri. Femeia s-a scuzat, că este de dimineață și nu a apucat să facă curat. Trăiește doar din alocația copiilor, dar spune că se descurcă: „de un milion cumpăr lapte și pampers la copilul mic și de celălalt milion mâncare pentru cei mari”.Ne-au spus că nu i-a „vizitat” nimeni de la Primărie și nici de la Poliție. „Noi vrem doar să putem să stăm aici. Au mai vrut să vină și alții, dar nu i-am primit. Nu facem nimic rău!”, a completat unul din locatari.