Casa din vis! Cum vă puteţi reabilita locuinţa, cu ajutorul statului

Sa prostim poporul cu televizorul

Nu uitati,aspirina trateaza toate bolile,inclusiv cancerul.Cam asa suna articolul de mai sus.In cazul nostru,aspirina din farmacie a fost inlocuita cu polistirenul din constructii. Polistirenul este bun la toate bolile cladirii.Stimate Cugel Liber,o cladire care are pierderi de energie este o cladire bolnava.Boala vine din nascare(din proiectare) sau de batranete.Cand o cladire este bolnava,Cuget Liber(Guvernul) ne trimite la vrajitoare.Nu este prima data cand ati confundat(ati amestecat) termenii de "reabilitare termica" cu "anveloparea locuintei".Din articol intelegem ca "anveloparea zidurilor exterioare reduce pierderea de căldură și,automat veți consuma mai puțină energie termică,adică mai puține gigacalorii".Si putin mai sus spuneti ca "reabilitarea termică a apartamentului poate scădea factura la întreținere cu un sfert,până la jumătate." Omul grabit crede ca polistirenul lipit pe fatada cladirii(apartamentului) incalzeste locuinta si reduce factura la energie.Inclusiv imaginea din titlu asta ne sugereaza asa ceva.Nu explicati ce inseamna reabilitare termica,ce inseamna anvelopare si in ce conditii se pot reduce(cu 50%) pierderile de enegie.In fuga va pot spune ca si un robinet sticat,sau un bec pot majora consumul de energie al cladirii si influenteaza nota obtinuta in certificatul enegetic.Nu este nimeni obligat sa le stie pe toate,inclusiv autorul articolului.In loc sa ocupati spatiul ziarului cu "femei cauta barbati" mai bine chemati in fiecare zi cate un specialist sa ne lumineze pe toti,in tot felul de probleme.Cineva spunea intr-un articol aparut azi ca un sfat prost(in medicina) este o crima.Eu va spun ca un sfat prost in constructii inseamna un faliment personal.