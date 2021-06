Casa de Pensii Constanţa, luată cu asalt de urmaşii persecutaţilor etnic. „Vrem să scăpăm de grijă!”

Ca el, am întâlnit, miercuri, în faţa Casei Pensiilor, zeci de persoane, toate nerăbdătoare, cu sufletul la gură, pregătite să îşi lase documentele la angajaţii instituţiei. Unii îşi completau actele pe portbagajele maşinilor parcate în zonă, alţii stăteau pe vine şi scriau şi toţi voiau să plece cât mai repede de acolo.



Din păcate, volumul de muncă al angajaţilor este mare, mai există şi alte dosare de prelucrat, pe alte probleme, aşa că nu este simplu. Ca urmare, oamenii sunt rugaţi să fie calmi, că fiecare dosar va fi soluţionat. Şi pentru ca activitatea să se desfăşoare cât mai eficient, se intră pe rând, în acest fel evitându-se aglomeraţia la ghişeu.





„Începând cu data de 10 iunie 2021 a intrat în vigoare Legea 154 care acordă o serie de beneficii și urmașilor celor care au suferit persecuții etnice, în perioada anilor 1940-1946. Trebuie să precizăm că toate dosarele depuse în intervalul lunilor iunie-decembrie 2021 vor fi puse în plată începând cu luna ianuarie 2022. Prin urmare, nimeni nu trebuie să se aglomereze, întrucât data plății va fi, oricum, anul viitor. Noi am postat despre aceste modificări ale legii inclusiv pe Facebook, iar impactul postărilor a ajuns la 60.000 de persoane. Cu toate acestea, nu reușim să-i convingem pe beneficiari că, indiferent de data depunerii dosarelor, plata se face cu ianuarie 2022. Până acum, și-au depus documentele aproximativ 2.500 de persoane. Nu știm câți vor mai veni, pentru că nu știm câți urmași au beneficiarii decedați. În funcție de indemnizația de care beneficia părintele decedat, copilul născut între anii 1940-1945 va lua 100% din această indemnizație, iar cei născuți după 1945, doar 50%”, a declarat pentru „Cuget Liber”, purtătorul de cuvânt al CJP, Kristina Mutiş.











Reprezentanţii Casei Judeţene de Pensii Constanța au precizat că toate aceste documente pot fi depuse inclusiv prin poștă, curier sau e-mail, aşa că nu este nevoie să se deplaseze, neapărat, de acasă. Cu toate acestea, oamenii par a nu înţelege acest lucru. Ei preferă se se trezească încă de la primele ore ale dimineţii, pentru a prinde un loc cât mai în faţă, deşi banii mult aşteptaţi vor ajunge la ei în mai mult de şase luni.



Totuși, chiar dacă reprezentații CJP le-au explicat, în nenumărate rânduri că își pot depune actele în următoarele șase luni, constănțenii nu mai au răbdare. Se grăbesc, se înghesuie și vor să scape cât mai repede de această grijă, pe care o au, acum, pe suflet.„Eu am ajuns, astăzi, la ora 8.00 la sediul Casei de Pensii, dar când am venit era deja coada formată. Am auzit că unii au venit de la ora 5.00, imediat ce s-a crăpat de ziuă. Am aflat că voi intra în posesia banilor abia peste jumătate de an, dar am vrut să rezolv mai repede”, ne-a declarat un constănţean.