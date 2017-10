Cărţile de muncă dispar de la 1 ianuarie 2011

Cărțile de muncă dispar de la 1 ianuarie 2011

Cea mai mare grijă a angajaților, când se apropie vârsta pensionării, este să aibă cărțile de muncă completate la zi, pentru a putea face dovada vechimii în muncă și a drepturilor salariale primite. Din 2011, aceste carnete, atât de prețuite, vor dispărea. Iar pentru că suntem în era tehnologiei și România trebuie să se alinieze practicilor europene, informațiile din cărțile de muncă vor fi păstrate în sistem electronic. Planuri pentru schimbarea modului în care se ține evidența vechimii în muncă au existat încă din 2004, odată cu intrarea în vigoare a Codului Muncii - Legea 53/2003. Dar, pentru că implementarea sistemului electronic în instituțiile statului s-a dovedit dificilă, în 2008 apărea OUG 148 prin care se stabilea un nou termen pentru defi-nitivarea sistemului și desfiin-țarea carnetelor de muncă: 1 ianuarie 2011. Trebuie să men-ționăm că aceste documente sunt operate conform Decretului 92 din 1976, legislație de căpătâi în domeniul relațiilor de muncă și la ora actuală și care, de la 2011, va fi abrogată. O etapă premergătoare dispariției cărților de muncă a fost întocmirea Registrului Unic de Evidență a Salariaților, în formă electronică. Acesta trebuie completat, în mod obligatoriu de toți angajații, cu toate datele salariaților și depus apoi la inspectoratele teritoriale de muncă. „Evidența muncii nu se va mai ține în forma actuală de anul viitor. Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Constanța este obligat ca până la 31 decembrie să aducă la zi toate înregistrările din carnetele de muncă din arhiva proprie și să le treacă în registrul electronic. Apoi, societățile care au aprobare să gestioneze carnetele de muncă - sunt aproximativ 400 de firme - au termen până la 31 martie să le completeze și să le aducă la ITM pentru a fi vizate”, a declarat pentru „Cuget Liber” Eugen Bola, inspector-șef ITM Constanța. Până la finele lui iunie, carnetele de muncă vor ajunge în sertarele titularilor Urmează apoi ca în intervalul 31 martie - 30 iunie cărțile de muncă să fie distribuite titularilor. Pentru cei angajați deja, carnetele nu vor mai fi păstrate nici la sediul ITM, nici la societățile comerciale, ci … în sertarele proprii, ca amintire a ani-lor munciți. Pentru cei care urmează să se angajeze din 2011, nu vor mai fi întocmite astfel de acte. În schimb, angajatorii vor avea în continuare obligația să înscrie în registrul electronic toate informațiile privind salariații, date care vor fi transmise ITM-ului, iar apoi Casei de Pensii și AJOFM-ului. Există neclarități Deocamdată, legislația prevede că datele vor fi păstrate doar în forma electronică, așa cum se practică în Uniunea Europeană. S-a considerat, probabil, că instituțiile statului român sunt pregătite din punct de vedere organizatoric pentru un astfel de sistem. Mai mult, se intenționează inclusiv desființarea Serviciului de Evidența Muncii de la nivelul inspectoratelor teritoriale de muncă. Este foarte posibil însă ca normelor legale să li se mai aducă modificări până la începutul lui 2011, pentru o reglementare mai precisă privind gestionarea situațiilor când vor apărea erori. De exemplu, dacă în sistemul electronic sunt menționate niște informații greșite, salariatul va trebui să depună o sesizare la ITM, dar cum se va proceda pentru verificarea spuselor lui „nu este clar încă”, a afirmat Eugen Bola. El speră, de asemenea, că nu se va recurge la desființarea Evidenței Muncii, iar inspectorii care până în prezent erau însărcinați cu înscrierea în cărțile de muncă să fie răspunzători cu înscrierile și verificările din sistemul electronic. Dacă ați pierdut cartea de muncă, nu disperați! De altfel, nici la ora actuală nu li se mai dau duplicate ale carnetelor de muncă persoanelor care le-au pierdut. Mircea Corbu, din Constanța, a aflat acest lucru după ce a fost plimbat de la o instituție la alta. „Am lucrat mai mulți ani în Spania, iar de aproximativ un an m-am întors. Pentru că voiam să iau șomaj, m-am angajat la un magazin, de fapt un punct de lucru al unei firme din Iași. Dar în urmă cu câteva luni, nora mi-a pierdut cartea de muncă. Așa că, am anunțat pierderea în Monitorul Oficial, apoi am umblat pe la toate firmele unde am lucrat și am adunat adeverințe. Cu toate adeverințele m-am prezentat la ITM Constanța, pentru a mi se elibera un duplicat al cărții de muncă. Inspectorii de aici mi-au spus însă că nu-mi pot elibera un nou carnet, pentru că ultima firmă unde am lucrat nu este din județul Constanța, așa că m-au trimis la Iași. Și la ITM Iași m-au refuzat, mi-au spus că nici ei nu-mi pot completa cartea de muncă”, ne-a spus constănțeanul. Motivul refuzului era Decretul 92/1976, unde se prevede că în cazul pierderii, duplicatul cărții de muncă trebuie realizat de ultima unitate angajatoare. Cu toate acestea, în astfel de situații, nu se impune obținerea unei noi cărți de muncă dacă titularul are adeverințe dovedi-toare privind locuri de muncă deținute. „De la 1 aprilie 2001, datele din cărțile de muncă au fost introduse în sistemul electronic, atât la Casa de Pensii, cât și la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă. Motiv pentru care, titularul nu are nevoie de acest carnet, ci trebuie să pre-zinte dovada de la Monitorul Oficial că a declarat actul pierdut și adeverințele de la locurile de muncă”, ne-au spus atât reprezentanții Casei de Pensii, cât și cei ai AJOFM Constanța. Pe de altă parte, nu sunt acceptate situațiile în care titularii prezintă cartea de muncă deținută, dar și adeverințe de la alte slujbe, care nu au fost menționate în acest act. „În astfel de situații, se impune ca toate locurile de muncă să fie trecute în carnet”, ne-a precizat Mihaela Mașcă, inspector AJOFM.