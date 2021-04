Cartierul Veterani, vile cochete, gunoaie, maidanezi şi terenuri de zeci de mii de euro

Cartierul a fost botezat după ce loturi de câte 500 de metri au fost acordate veteranilor. Ajunse ulterior în proprietatea moştenitorilor acestora, multe au fost vândute la preţuri derizorii, mai ales că pe câmp nu erau decât grădini de zarzavat. În anul 2013, Consiliul Local Constanţa a aprobat un nou Plan Urbanistic Zonal pentru cartier, preconizat a se extinde atât spre localitatea Cumpăna, cât şi spre Lazu. Urma să fie amenajate căi de acces carosabile şi pietonale, parcări şi spaţii verzi.



Se lucrează la reţeaua de utilităţi





Şapte ani mai târziu, cartierul are asfalt şi iluminat public doar pe o stradă principală – Prelungirea Meşterul Manole, şi pe câteva mici artere secundare, de doar câţiva zeci de metri. În prezent, se lucrează la reţeaua de apă şi canalizare şi la cea de gaze naturale. Unii proprietari nu au mai aşteptat utilităţile şi s-au apucat de construcţii, pe care apoi le-au abandonat. Alţii deja s-au mutat în zonă.





„Am cumpărat terenul în 2016. Părinţii mei locuiesc în Km 5 şi am copilărit pe acest câmp. Am căutat o perioadă îndelungată o parcelă. Pe atunci nu exista strada Prelungirea Meşterul Manole, o foloseau doar cei din cartier şi cei care mai mergeau spre Cumpăna, când era aglomerată Şoseaua Mangaliei. Iniţial m-am gândit că ar fi bine să cumpăr un teren chiar la această prelungire, dar apoi mi-am dat seama că va fi gălăgie, probabil trafic, şi am luat în al doilea rând. Acum aşteptăm racordurile la apă şi canalizare. Nu m-am apucat de construit pentru că nu ne putem muta dacă nu avem utilităţi. Am rezolvat și am curent, urmează să facem contract şi pentru gaze, dar ne trebuie şi apă”, ne-a povestit un tânăr pe care l-am găsit în zonă.



Preţuri… după buget





Între timp, preţurile terenurilor au crescut simţitor. Dacă în urmă cu câţiva ani, o parcelă de 500 de metri în Veterani se vindea cu 10.000 de euro, astăzi, pe piaţa imobiliară preţurile sunt de cel puţin patru ori mai mari. Pe piaţa imobiliară, sunt între 39.000 şi 42.000 de euro, în funcţie de locaţie, cu un preţ mediu de 80 euro pe metru pătrat. Însă, terenurile de pe străzile unde deja se lucrează la reţeaua de utilităţi sunt şi mai scumpe. Vânzătorii au ridicat tariful şi plusează chiar cu proiectul european de racordare la apă şi canalizare. „Am un teren cu deschidere de 16 metri liniari, cu cadastrul făcut şi intabulat, la preţ final 50.000 euro. Zona este în plină dezvoltare. Are acces auto rapid, curent electric şi, în acest an şi apă + canalizare, printr-un proiect european. Deci sigur se va face. Sau, dacă aveţi un buget mai mare, mai am un teren în careul D, cu regim maxim de înălţime P+2, şi cu deschidere 15 metri liniari la Prelungirea Meşterul Manole. Are asfalt, curent electric, iluminat stradal, gaze, apă, canalizare şi toate actele la zi. Acela este 65.000 de euro”, ne-a îmbiat un proprietar pe care l-am găsit pe un site de vânzări imobiliare.





Până va deveni zonă rezidenţială în adevăratul sens al cuvântului, cartierul încă este o groapă de gunoi, cu maidanezi gata să te sfâşie dacă ieşi din maşină să dai un ochi, cu resturi de materiale de construcţii aruncate la fiecare colţ de uliţă şi cu nămoale la fiecare ploaie mai serioasă.





În sudul municipiului Constanţa, chiar la ieşirea spre Cumpăna, sunt din ce în ce mai multe şantiere. Cartierul Veteranilor prinde contur chiar dacă infrastructura nu ţine pasul cu construcţiile civile, iar utilităţile sunt încă la şoseaua principală şi străzile sunt doar pietruite. Proaspăta zonă rezidenţială cuprinde case cu unul, două sau trei etaje, iar, la margine, spre DN 39E, se ridică blocuri turn.