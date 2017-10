Cartierul Tomis Nord, fără apă rece

1

Se opreste ceva ce nu exista

Mereu aceeasi banda: "ne cerem scuze...intr-un timp cat mai scurt...bla-bla". Dar altul este subiectul acum..... Cum sa se intrerupa apa in rece in Tomis Nord- Lapusneanu-Zodiac...cand aceasta nu mai este furnizata in parametrii utilizabili de peste 2 luni de zile, deci practic nu exista? Imi este rusine ca o utilitate normala nu poate fi folosita in oras Constanta in anul 2014.