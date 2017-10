Cartierul Inel II din Constanţa, fără curent electric

1

cine plateste pagubele?

Ma intreb de ce se tot accepta asemenea "intreruperi de curent electric" ?!? In nici o alta tara ce se respecta nu exista asemenea 'intreruperi" decat in cazuri foarte foarte extreme . pentru ca in cazul reparatiilor exista generatoare ce sunt pornite in cazul unei reparatii in asa fel ca populatia nici macar nu are habar ca se lucreaza.. In Romania i-si perimit asemenea greseli pentru ca nu sunt pusi la plata pentru pagubele aduse aparatelor electrice casnice din cauza intrerperii de energie electrica si pagubele aduse din cauza alimentelor descongelate.. NU POS SA CRED CA SOCIETATI ATAT DE PUTERNICE PRECUM ENEL NU AU GENERATOARE REZERVA CE POT FI PORNITE IN CAZURI DE URGENTE... ESTE BATAIE DE JOC