Cartierul "Henri Coandă" se extinde. Șase blocuri noi, date în folosință, 138 de familii fericite

În prag de sărbători de iarnă, mai multe familii din Constanța au primit un cadou mult așteptat de la Primăria Constanța - repartizarea într-una din locuințele noi din cartierul „Henri Coandă“. Este vorba despre familii evacuate din imobile naționalizate sau familii nevoiașe, care aveau nevoie de o locuință socială.Consilierii locali din Constanța au aprobat, ieri, în cadrul ședinței de Consiliu Local, repartizarea către beneficiari a garsonierelor și apartamentelor din cele șase blocuri noi din complexul „Henri Coandă”. În total, 138 de locuințe au fost alocate pentru tot atâtea familii. Șase apartamente au rămas nerepartizate din cauză că multe dosare au fost incomplete, așa că Primăria Constanța primește în continuare solicitări. Beneficiarii s-ar putea muta în casă nouă în luna februarie a anului 2019.„Chiar înainte de Crăciun, mai mulți constănțeni au primit o veste minunată. Au primit o repartiție, o șansă din partea comunității, pentru că le-au fost aprobate repartițiile pentru două proiecte distincte, pentru chiriașii evacuați din casele naționalizate și pentru un număr insuficient și știu acest lucru, de familii care au nevoie de o locuință socială”, a declarat primarul Decebal Făgădău.Garsoniere mai mari decât ale dezvoltatorilor imobiliariÎn total, 144 de locuințe sunt cuprinse în această nouă etapă.„Întrucât lumea confundă percepția pe care o are în momentul de față în legătură cu campusul «Henri Coandă», trebuie să spunem cum sunt structurate cele șase blocuri și ce oameni se mută în aceste blocuri. Avem trei blocuri aferente Legii nr. 114 și trei blocuri aferente Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 74/2007. În total, sunt 72 de unități locative pe fiecare proiect, adică fiecare bloc are câte 24 de apartamente, din care 18 garsoniere. Șase garsoniere au o suprafață de câte 40,7 metri pătrați, nouă cu suprafață de 41 metri pătrați, trei cu suprafață de 42,2 metri pătrați. Dacă ne uităm pe piața imobiliară, pe locuințele noi de pe piața liberă dezvoltată de antreprenori privați, vedem că, în general, garsonierele sunt mai mici decât aceste locuințe pe care noi le-am realizat. Avem, de asemenea, câte șase apartamente cu suprafața de 50,2 metri pătrați”, a explicat edilul.Potrivit acestuia, pentru Legea nr. 114, au fost 85 de dosare complete, 197 de dosare incomplete, iar 72 de familii au primit repartiții. În cel de-al doilea proiect, au primit repartiții 66 de familii evacuate din diferite imobile. Și aici au fost 122 de dosare incomplete.„Atât cei care au depus dosare incomplete și care au fost solicitați în nenumărate rânduri să-și completeze dosarele, dar și alți posibili beneficiari vor avea ocazia să depună dosare, pentru că, din acest proiect s-au ocupat doar 66 de unități locative și mai sunt șase disponibile. Oricine s-a înscris în acest proiect și a depus dosar complet a primit repartiție”, a adăugat Decebal Făgădău.Se cer adeverințe de la locul de muncă al beneficiaruluiDin păcate, procedurile legislative mai durează și familiile beneficiare nu se vor putea muta imediat în casă nouă, ci, cel mai probabil, în luna februarie 2019, după ședința de Consiliu Local din luna ianuarie.„Întrucât legea prevede că va trebui să aprobăm în mod individual cuantumul chiriei pentru fiecare beneficiar, în proxima ședință a Consiliului Local Municipal, vom aproba cuantumul chiriei, vom proceda la semnarea contractelor și la înmânarea efectivă a cheilor pentru toți beneficiarii. Urmează, de asemenea, curățarea listei pentru «Henri Coandă» etapa a doua, pentru că erau persoane care depuseseră mai multe dosare, se va definitiva lista celor care sunt eligibili pentru această etapă a doua, cu modificările recente, și le vom solicita să ne aducă, din nou, adeverințe de la locul de muncă. Am învățat foarte mult din ceea ce s-a întâmplat în etapa întâi și, dacă au primit inițial punctaj oameni care își făceau un contract de muncă pe o lună, pe trei luni, după care renunțau la el, de data aceasta vreau să mă asigur că cei care muncesc cu adevărat beneficiază de punctajul corespunzător și că cei care au făcut acest act doar formal, în momentul în care și-au depus dosarul, nu ne păcălesc”, a mai spus primarul Decebal Făgădău.