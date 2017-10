Cartierul de carton al Constanţei

Cartierul de carton al Constanței

În cartierul Palas din Constanța, chiar lângă Școala nr. 20, sunt ridicate zeci de adăposturi improvizate. Familiile de romi care locuiesc aici duc în fiecare zi o luptă cruntă de supraviețuire cu gerul.Acolo am întâlnit-o și pe Maria Mureșan. Are 52 de ani și locuiește de mai bine de 10 ani într-unul dintre adăposturi, împreună cu soțul și nepoțelul ei. În urmă cu două zile, mai multe ambulanțe au transportat zeci de romi nevoiași din aceeași zonă la spital din cauza temperaturilor extreme.Tanti Maria, însă, a preferat să stea în cartier, deoarece, spune ea, are cu ce să se încălzească în timpul iernii. „Am rămas pentru că am avut grijă să ne facem provizii. Am strâns lemne, apă, mâncare și acum putem trăi aici chiar și când e ger. Nu avem probleme, ca alții”, mai spune Maria Mureșan. „Eu prefer să muncesc cinstit pentru mâncarea pe care o pun pe masă zi de zi. Lucrez ca femeie de serviciu și chiar de astă vară am pus deoparte să putem trece cu bine iarna”, mărturisește femeia.În mână ține o cană cu ulei pe care vrea să îl împartă cu o familie vecină. „Din puținul pe care îl ai, faci mult. Trebuie să ne ajutăm între noi pentru că Dumnezeu vede și ne ajută și El la rândul Lui”, mai spune tanti Maria.Gerul străpunge cu ușurință pereții de cartonLa câțiva metri de locul în care stă Maria Mureșan, se află și adă-postul familiei Dumitru. Aici, Mi-truța, în vârstă de 31 de ani, gătește câteva clătite pentru cei doi co-pilași ai ei. Mai are nevoie doar de un strop de ulei, pe care îl primește fără întârziere de la tanti Maria.Pe unul dintre cele două paturi din încăpere, un băiețel și o fetiță așteaptă clătitele, cuminți și înfometați. Mama celor doi a dat drumul la sobă, dar în camera cu pereți de carton este mai frig decât ar fi normal. Copiii, Mărioara (8 ani) și Vasile (4 ani), au și câte trei - patru rânduri de haine și șosete pentru a putea supraviețui gerului.Familia Dumitru locuiește în aceste condiții încă din anul 2000. De atunci, zecile de cereri pentru un adăpost trimise către autoritățile locale nu au primit niciun răspuns. „Am mers și am depus și noi cereri pentru un loc în care să trăim, dar nu s-a rezolvat nimic. Acum așteptăm locuințele pentru nevoiași promise de Primărie”, spune Mitruța.Tânăra nu are niciun venit, iar singurul care aduce mâncare în casă este soțul ei, de 29 de ani. „Bărbatul meu este zilier și câștigă 30 de lei pe zi prin șantiere sau în port. Pleacă dimineața de la 5 și vine abia seara la 6. Câteodată mai primește de la oameni câte un sac de cartofi sau ceapă. Ne des-curcăm cum putem”, ne povestește femeia. Restul banilor provin din alocațiile de la stat pentru cei doi copii.Mitruța mai are trei copii din alte căsnicii, însă nu poate primi alocații și pentru ei. „Mi-au spus că îmi trebuie viză de flotant, altfel nu pot primi suplimentele de bani pentru ceilalți copii”, explică tânăra.Trăiesc fără apă și curentLocuințele improvizate nu au nici energie electrică, nici apă curentă. De aceea, romii sunt nevoiți să facă rost de apă prin diferite modalități. „Trebuie să ne aprovizionăm cu apă de unde putem. Ba de la vecini, ba acasă de la soacra mea, care stă destul de departe de aici. Ne spălăm cum putem. Este frig, dar îi spăl pe copii, repede, lângă sobă, să nu răcească”, ne mai spune Mitruța. Lemnele de care au nevoie pentru încălzirea casei le cumpără, când au bani, sau le mai primesc de la vecini. Cât despre curent electric, nopțile geroase le sunt luminate de câteva lămpi și candele pe care Mitruța le aprinde odată cu lăsarea întunericului.