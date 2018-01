O lucrare de excepție, la Editura „Dobrogea”

Cartea cercetătorului Aurel Daniel Stănică, premiată de Academia Română

Anul acesta, Aurel Daniel Stănică, cercetător în cadrul Institutului de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” din Tulcea, a primit din partea Academiei Române premiul „Nicolae Bălcescu”, pentru lucrarea „Viața economică din nordul Dobrogei în secolele X-XV”.Precizăm că volumul amintit a fost realizat, în anul 2015, în condiții grafice de excepție, la Editura „Dobrogea”. De ce acest titlu? Zona Gurilor Dunării, implicit nordul Dunării, a participat prin intermediul centrelor sale urbane, încă din Antichitate, la viața economică și comercială ce interconecta nordul cu susul Mării Negre, bazinul Mării Mediteran cu cel pontic.Dobrogea de Nord, din punct de vedere fizico-geografic, reprezintă o zonă ce are drept limite spre nord și est compartimentul depresiunii predobrogene, corespunzător luncii și Deltei Dunării, spre sud falia Peceneaga - Camena, spre vest prelungindu-se dincolo de Dunăre, pe sub straturile sedimentare mai recente. Autorul spune că lucrarea sa are în vedere un spațiu geografic puțin mai larg, incluzând aici, în ceea ce numim generic Dobrogea de Nord și zona centrală cu Podișul Casimcei.„Ne-am oprit pe alianamentul Hârșova și Capul Midia, care reprezintă, din punct de vedere geologic și geografic, zona de unde începe podișul Dobrogei de Sud. Intervalul temporal al investigației - secolele X-XIV nu a fost stabilit aleatoriu. După cum se cunoaște, secolul al X-lea are o triplă însemnătate: prezența și revenirea bizantinilor în Dobrogea; reorganizarea politică și administrativă a spațiului dobrogean, ca parte integrantă a Imperiului Bizantin; o dezvoltare accelerată și o cristalizare a societății locale din punct de vedere al culturii materiale și spirituale. În ceea ce privește secolul al XIV-lea, acesta marchează sfârșitul unei perioade din evoluția socio-istorică a zonei de nord a Dobrogei și deschiderea unui nou capitol, prin apropierea turcilor otomani de regiune, soldată cu o integrare deplină în 1419-1420 în granițele statului otoman, cel care a preluat controlul politic asupra teritoriului dintre Dunăre și Marea Neagră”, a explicat cercetătorul Aurel Daniel Stănică.