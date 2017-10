Carrefour sprijină producătorii români la târgul INDAGRA

Pentru a patrulea an consecutiv, Carrefour participă la târgul INDAGRA, cel mai important târg al industriei alimentare din România, lansând un mesaj de sprijinire a producătorilor români, prin încurajarea parteneriatului dintre lanțul de magazine și producători, ca soluție pentru susținerea agrobusiness-ului românesc.În perioada 2 - 6 noiembrie, Carrefour își așteaptă vizitatorii la standul cu numărul 102, din pavilionul central Romexpo, dedicat produselor tradiționale românești, care pun accentul pe gustul autentic și pe calitate. Prin participarea la cea de-a patra ediție a târgului, Carrefour își reafirmă deschiderea către colaborarea cu producători și fermierii români, pentru aprovizionare locală și regională, continuând totodată eforturile de a dezvolta noi parteneriate la nivel național care să faciliteze consumul produselor românești.Urmând tematica acestei ediții a târgului „Carrefour sprijină producătorii din România. Alege și tu produsele românești”, Carrefour va oferi vizitatorilor spre degustare produse ce provin de la cei peste 340 de producători locali, cu care Carrefour a dezvoltat parteneriate solide în ultimii 14 ani.„România are un potențial de producție foarte bun, iar în rețeaua Carrefour există o cerere ridicată pentru produsele autentice românești, care au o calitate excepțională și păstrează gustul și aroma produselor tradiționale. De aceea, urmărind axa noastră principală de diferențiere, căutăm să dezvoltăm economia României prin susținerea producătorilor locali și în același timp să putem oferi o gamă cât mai diverisificată de produse, care să raspundă nevoilor clienților noștri. În același timp, cunoaștem provocările pe care micii producători trebuie să le depășească pentru ca produsele lor să ajungă la consumatorul final, astfel încât căutăm permanent să le oferim sprijin constând în flexibilitate, condiții de aprovizionare adaptate, dar și promovare a produselor. Am reușit în timp să ne consolidăm parteneriatele încheiate cu aceștia, fiind singurul retailer care oferă clienților produse locale și regionale de calitate, la un preț mult mai mic”, a declarat Andreea Mihai, director de Marketing și Comunicare, PR și Solidaritate, Dinamică Comercială și Pricing Carrefour România.Produsele prezentate în cadrul acestei ediții a târgului INDAGRA fac parte din programul dezvoltat la nivel național prin care Carrefour România colaborează cu peste 1.500 de furnizori români și dezvoltă planuri de activități ce contribuie la consolidarea afacerilor autohtone și la generarea de noi locuri de muncă. Astfel, timp de trei zile, vizitatorii vor avea parte de degustări de produse tradiționale, produse cu rețetă consacrată și băcănie românească, precum mezeluri, iaurturi și brânzeturi, cârnați, specialități de panificație proprie, zacuscă, miere bio, miere de munte bio, grisine ecologice, cartofi și morcovi din categoria Filiera Calității, mere de Voinești, sucuri de mere și struguri și siropuri de fructe, dar și alte sortimente de bunătățuri apreciate de români.