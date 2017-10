Carrefour și UNICEF ajută copiii să meargă la școală. Implică-te şi tu!

Carrefour și UNICEF ajută copiii să meargă la școală. Implică-te și tu!

Ştire online publicată Vineri, 16 Septembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

În România, aproximativ 300.000 de copii sunt în afara sistemului de educație, iar unul din cinci copii nu termină opt clase. De asemenea, aproximativ 40% din tinerii de 15 ani sunt semianalfabeți funcționali, conform testelor PISA din anul 2012. Copiii cei mai expuși la riscul de a abandona școala sunt: cei din familii sărace, din comunități de romi, din mediul rural și copiii cu dizabilități. Pentru a adresa aceste probleme, UNICEF și partenerii săi testează în 45 de școli din județul Bacău Pachetul Educație Incluzivă de Calitate. Acest pachet vizează atât creșterea calității educației, cât și participarea școlară a tuturor copiilor, în special a celor vulnerabili. Pachetul cuprinde intervenții centrate pe copil realizate la nivelul școlii, familiei și al comunității. Pachetul educațional are caracter universal, toți elevii și toate școlile putând beneficia de intervențiile respective. Aceste intervenții pun accent pe prevenirea neșcolarizării, absenteismului școlar, abandonului școlar și părăsirii timpurii a școlii. Intervenția vizează și creșterea rezultatelor învățării și a competențelor dobândite.“Continuăm și în acest an școlar să-i susținem pe cei mici și pe familiile lor să ajungă încrezători la școală. Educația este cel mai bun mijloc de a reuși în viață, însă pentru mulți copii, sărăcia este cel mai mare obstacol. Ne alăturăm din nou, cu drag, demersului UNICEF de a oferi acestor copii șansa la o viață mai bună, cu o educație accesibilă și de calitate. Demersul UNICEF, ne permite astfel, încă o dată, să demonstrăm că suntem un partener de durată în sprijinirea comunităților locale în cadrul cărora activăm. Campania de strângere de fonduri se bazează pe generozitatea clienților noștri de a dona un leu la casa de marcat pentru a-i ajuta pe cei mici și pe familiile acestora”, a declarat Andreea Mihai, Director de Marketing&Comunicare, PR&Solidaritate, Dinamică Comercială&Pricing Carrefour România.Campania de strângere de fonduri se bucură de sprijinul Andreei Marin, Ambasador Național pentru UNICEF în România.“Rezultatele în educație se văd pe termen lung și este nevoie de o investitie susținută pentru a produce schimbare. Ne bucurăm că an de an Carrefour și clienții săi susțin participarea copiilor vulnerabili la educație de calitate. În școli din județul Bacău, am întâlnit copii, părinți și profesori care ne-au dovedit că îmbunătățirea educației copiilor se realizează prin parteneriatul dintre școală, familie și comunitate”, a declarat Despina Andrei, Manager Comunicare și Strângere de Fonduri UNICEF în România.Fondurile strânse prin această campanie vor sprijini îmbunătățirea capacității conducerii școlii și cadrelor didactice de a veni în sprijinul fiecărui copil în parte, potrivit nevoilor acestuia; îmbunătățirea metodelor și instrumentelor didactice; crearea de parteneriate cu familiile elevilor și dezvoltarea abilităților parentale; mobilizarea comunităților în sensul susținerii educației; îmbunătățirea abilităților non-cognitive și motivației copiilor; încurajarea diversității în rândul elevilor, indiferent de gen, etne, religie, (diz)abilitate și statut socio-economic. Obiectivul este ca fiecare copil să se înscrie la școală cât mai devreme, să învețe la potențialul său maxim și să fie pregătit corespunzător pentru a reuși pe piața muncii și pentru a avea o participare cetățenească activă.