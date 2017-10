Carrefour şi Aldis au intrat în Guiness World Record cu cel mai lung cârnat din lume

Carrefour și Aldis au intrat în Guiness World Record cu cel mai lung cârnat din lume

De Ziua Națională, Carrefour România și Aldis au stabilit un nou record mondial pentru România și au primit Certificatul Guinness World RecordsTM pentru cel mai lung cârnat din lume. Produsul, preparat din carne tocată crudă, măsoară 62.745 km lungime și are o greutate de 45 tone, dimensiuni care doboară recordul mondial de 59.14 km deținut până în prezent de englezi. Recordul stabilit de Carrefour România și Aldis a fost prezentat spre omologare de Ziua Națională a României, în parcarea Ploiești Shopping City, în comuna Blejoi, în prezența oficialilor Guinness World RecordTM și a tuturor participanților la eveniment. La final, o parte din produsul-record a fost donată în scopuri caritabile. De asemenea, cel mai lung cârnat din lume a putut fi savurat de către participanți.„Suntem mândri să stabilim un nou record pentru România pentru cel mai lung cârnat din lume, chiar de Ziua Națională. Este pentru prima dată când inițiem, la nivel de grup, doborârea unui astfel de record și ne bucurăm că această zi a fost un succes și, totodată, o experiență frumoasă pentru clienții Carrefour. Prin acest eveniment, Carrefour România, împreună cu Aldis, și-a câștigat un loc într-una din cele mai cunoscute serii de cărț din lume, Guinness World Records”, a declarat Teodora Juravle, manager comunicare marketing Carrefour România.„Este o zi importantă pentru noi, prin care am sărbătorit românii de pretutindeni, dar și un an de strategii inovatoare, de experiențe noi și produse de calitate. Cu siguranță acest nou record stabilește așteptări, dar și ambiții cât mai înalte de viitor atât pentru clienții noștri, cât și pentru Grupul Carrefour”, declară Silviu Diaconu, director produse proaspete Carrefour România.Este pentru prima dată când Grupul Carrefour organizează o acțiune atât de amplă pe segmentul de mezeluri. Recordul mondial stabilit de Carrefour în România a fost sărbătorit chiar de Ziua Națională a României, în cadrul unei petreceri câmpenești, cu preparate tradiționale și concerte de muzică populară.