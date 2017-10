Carrefour se alătură crosului „Happy Run – Race for the Cure Romania”, o acţiune pentru prevenţia şi lupta împotriva cancerului la sân

Carrefour se alătură crosului „Happy Run – Race for the Cure Romania”, o acțiune pentru prevenția și lupta împotriva cancerului la sân

Carrefour România, alături de Fundația Renașterea, se înscrie, pe 4 iunie, în cea mai renumită cursă din lume, Happy Run – Race for the Cure Romania, dedicată prevenirii și combaterii cancerului mamar. Startul se va da sâmbătă, pe 4 iunie, în Parcul Herăstrău, intrarea Charles de Gaulle.„Race for the Cure” este un eveniment de renume mondial, organizat pentru a doua oară, în acest an și în România, menit să ajute femeile să conștientizeze necesitatea efectuării analizelor anuale pentru a preveni apariția cancerului mamar. În plus, Happy Run – Race for the Cure Romania își propune și strângerea de fonduri pentru derularea programelor Fundației Renașterea din domeniul sănătății femeii. Susținătorii acestei cauze se pot înscrie în cursă prin completarea formularului online, urmând link-ul www.fundatiarenasterea.ro.„Suntem extrem de fericiți să luăm parte, în calitate de partener principal, la Happy Run – Race for the Cure Romania, un eveniment organizat de Fundația renașterea, care definește lupta pentru sănătate, pentru combaterea cancerului mamar. În cadrul companiei Carrefour credem că este important să susținem acțiuni de conștientizare a prevenției acestei maladii care impactează tot mai mult româncele. Cancerul de sân depistat la timp are mai multe șanse de a fi vindecat și de aceea facem apel către toți clienții noștri de a intra în această cursă pentru o cauză nobilă, care ne va ajuta să le ținem aproape pe toate femeile iubite din viața noastră: pe fiicele, surorile, mamele și bunicile noastre”, a declarat Andreea Mihai, director de Marketing și Comunicare, PR și Solidaritate, Dinamică Comercială și Pricing Carrefour România.Competiția de pe 4 iunie este structurată pe trei categorii: Cursa Alegătorilor, pe o distanță de cinci kilometri, Fitness Walk, pe o distanță de cinci kilometri, care include alergare/plimbare pentru persoanele de toate vârstele și Fun Walk – plimbare pe distanța de un kilometru.Donația recomandată pentru înscrierea la cross este de 50 de lei pentru adulți și 20 de lei pentru tinerii între 14 și 18 ani, iar copiii sub 14 ani pot participa gratuit.Se vor forma echipe între participanți, vor avea loc competiții între școli, ambasade și companii și se vor oferi premii pentru cea mai numeroasă echipă, pentru cea mai eficientă în strângerea de fonduri, dar și pentru echipa care poartă cea mai originală costumație.Participanții vor primi tricoul oficial al cursei, vor avea acces la cele trei puncte de hidratare, vor participa la încălzirea în ritm de dans, oferită de trainerii de la World Class și vor primi o medalie la trecerea liniei de sosire, precum și un bilet de participare la o tombolă cu premii. Pentru copii se vor organiza activități și jocuri interesante și distractice, iar finalul va fi marcat de un concert de excepție.Fondurile strânse în cadrul acestui eveniment vor fi folosite pentru a acoperi costul de manoperă pentru perucile din păr natural ce vor fi oferite pacientelor oncologice, pentru sesiuni de suport și informare și susținere psihologică a acestora, precum și pentru campanii de informare asupra importanței depistării precoce a cancerului de sân.