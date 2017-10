Carrefour sărbătoreşte BLACK FRIDAY cu reduceri de până la 50% la produse electronice, electrocasnice, IT şi telecom

Carrefour sărbătorește BLACK FRIDAY cu reduceri de până la 50% la produse electronice, electrocasnice, IT și telecom

Ştire online publicată Miercuri, 11 Noiembrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Carrefour România dă startul campaniei BLACK FRIDAY, pregătind pentru clienții săi reduceri de până la 50% la sute de produse. Până pe 1 decembrie, aceștia pot achiziționa televizoare LED începând cu 399 lei, aspiratoare de la 99 lei, electronice, electrocasnice sau produse IT la cele mai mici preturi.„Este al patrulea an la rând când ne bucurăm clienții cu aceasta sărbătoare a prețurilor mici. Preocuparea noastră continuă este de a le oferi clienților noștri o experiență specială de cumpărături și de a găsi la noi produsele preferate la cele mai avantajoase prețuri. Astfel, ofertele pe care le-am pregătit pentru ei de Black Friday vizează o gama largă de produse electronice, electrocasnice, IT și telecom, cu reduceri incredibile. În hipermarketurile Carrefour, clienții găsesc totul sub același acoperiș.” a declarat Andreea Mihai – Director Marketing Carrefour RomaniaDescoperă BLACK FRIDAY la Carrefour cu:- reduceri la sute de produse electronice și electrocasnice- un stoc mare de produse aflate în promoție- promoții reale cu produse la prețuri cu adevărat reduse- credite speciale cu 20 de rate fără dobândă.Detalii suplimentare sunt oferite la punctele BRD din hipermarketurile Carrefour.