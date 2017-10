Cârpirea unei ţevi de căldură este tărăgănată de câteva zile

În zona Dacia,

Cârpirea unei țevi de căldură este tărăgănată de câteva zile

Lucrările pe care RADET le întreprinde în tot orașul, în ultimul timp, ar trebui să fie doar de rutină, însă numeroși proprietari au rămas fără apă caldă sau căldură, pe termen nelimitat, din cauza programului pe care și-l fac echipele de muncitori de la regie, care mai mult stau degeaba decât lucrează. Așa se întâmplă și pe strada Ghiocei, unde o lucrare de înlocuire a unei țevi durează de mai bine de patru zile și, se pare, va mai dura încă două sau trei. În urmă cu câteva zile, s-a hotărât, de către RADET, înlocuirea unei țevi în zona Dacia, pe strada Ghiocei, după ce a cedat o bună parte a instalației, din cauza presiunii din timpul probelor efectuate de către regie înainte de începerea furnizării căldurii. Din păcate, lucrările nu s-au terminat nici acum, iar oamenii nu au apă caldă și căldură în apartamente. Zilele trecute, o cititoare ne scria, pe adresa redacției, că aceste lucrări demarate pe strada ei au exasperat toți proprietarii. Am fost și noi la șantier să vedem ce se întâmplă. Muncitorii se plimbă în jurul gropii Lucrarea a început luni, iar ieri, la momentul vizitei noastre, pe mijlocul străzii era ditamai groapa, plină de apă, în jurul căreia se agitau, vrând să pară ocupați, câțiva muncitori. Proprietarii cunosc situația, însă, cu toate au tot insistat pe lângă echipele RADET să termine mai repede treaba, pentru a se putea bucura și ei de căldură și de apă caldă, ritmul muncitorilor a rămas neschimbat. „Lucrează de câteva zile, nu știm când o să se termine, cei de la RADET ne promit tot timpul că totul va fi gata cât mai repede posibil, dar, după știm toți, acestea sunt fraze pe care le repetă de fiecare dată. Momentan, nu avem căldură și apă caldă și este vorba despre toate blocurile de pe strada noastră,care aparțin de punctul termic 55. E rău, pentru că unii proprietari au copii mici, iar alții sunt în vârstă și nu e normal să nu ai căldură noaptea”, ni s-a plâns Ion Gerea, proprietar din blocul L4. Muncă după posibilități Cel care supraveghea lucrarea la momentul vizitei noastre are altă părere și spune că este conștient că, lăsați de capul lor, muncitorii mai trag chiulul, așa că a luat situația în propriile mâini. „Avem și noi mult de muncă. Facem ce putem, dar vedeți cât de greu se lucrează și durează mult până putem rezolva avaria, mai ales că este vorba despre schimbarea unei porțiuni importante din conductă”, ne-a motivat Radu Holban, șef Sector Exploatare în cadrul RADET. „Ca să terminăm mai repede, am adus două echipe doar la această lucrare, dar mai sunt atât de multe urgențe în oraș, încât nici noi nu putem termina peste noapte. E și interesul nostru să terminăm, pentru că de aici ne luăm banii”, a adăugat șeful de la regie. După spusele lui Radu Holban, proprietarii vor beneficia de căldură în două-trei zile, dar termenul nu e sigur. Pe de altă parte, a ieșit la iveală și starea conductelor mai vechi de două - trei decenii. După cum a recunoscut și reprezentantul RADET, conductele sunt ruginite și cârpite de prea multe ori, fiind doar o chestiune de timp până tot orașul se va împânzi de lucrători ai regiei.