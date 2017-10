Carmen Dan aruncă bomba: Mai sunt 8.400 de angajaţi ai MAI care îndeplinesc condiţiile de pensionare anul acesta

Carmen Dan aruncă bomba: Mai sunt 8.400 de angajați ai MAI care îndeplinesc condițiile de pensionare anul acesta

Peste 8.000 de angajați ai Ministerului de Interne îndeplinesc, în 2017, condițiile necesare de pensionare, iar o statistică arată că anul acesta au părăsit sistemul, până în prezent, peste 4.000 de persoane, potrivit ministrului Carmen Dan.„Eu am cerut o analiză și, în anul 2017, mai sunt 8.400 care, în mod legal, ar îndeplini condițiile de pensionare. Eu cred că și situația în care ar alege toți cei 8.400 să se pensioneze ne-am duce către aceeași cifră. Și să nu uităm că până la urmă vorbim de un sistem care are un deficit de personal 20.000 de angajați. Dacă am fi continuat în ritmul ăsta, mă întreb unde am fi ajuns, pentru că acest sistem a început a pierde oameni din 2010, când știm foarte bine ce s-a întâmplat. În acest moment, avem un deficit de 20.000 de persoane. În zona de ordine publică e deficitul cel mai mare”, a explicat ministrul de Interne, Carmen Dan, scrie romaniatv.net