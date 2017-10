Carla’s Dream şi Fashion Show, la Maritimo!

Carla’s Dream și Fashion Show, la Maritimo!

Sub egida „O mare de branduri celebre”, Maritimo Shopping Center continuă șirul evenimentelor pregătite pentru această vară.Sâmbătă, 21 mai, Maritimo îi așteaptă pe constănțeni să-i treacă pragul pentru a fi în… pas cu moda. Începând cu ora 17,00, un Fashion Show strălucitor, excentric și complex ne va întâmpina la Maritimo, pentru a vă ajuta să vă faceți o idee despre trendurile vestimentare, cosmetice și în ceea ce privește accesoriile care se poartă în acest sezon.Deichmann, Kenvelo, Lee Cooper, Timeout, C&A, Hervis, Koton, SMYK, Orsay, Aldo, Nissa, Gloss, Sephora, Peek & Cloppenburg, Brise, LC Waikiki, Mondex, Ataellier, Poema, Bruno – the Funny Shop vor ieși din magazine pentru a ne întâmpina cu cele mai noi și mai interesante creații. Sofisticat sau practic, excentric sau office, sport, cocktail sau de plajă, toate elementele vestimentare care dimensionează sezonul vor putea fi trecute în revistă detaliat, în cadrul acestui Fashion Show.Și, pentru că orice eveniment de acest gen are nevoie de muzică bună, organizatorii s-au gândit să aducă una dintre cele mai controversate trupe ale momentului, Carla’s Dream. Trupa a apărut pe scena muzicală românească în anul 2013, când a scos, alături de Inna, piesa „P.O.H.U.I”. Părea a fi doar o întâmplare. Au apărut apoi alături de Loredana, în piesa „Lumea mea”, iar acum au depășit 40.500.000 de vizualizări pe Youtube cu Delia și piesa „Cum ne noi”.Băieții de la Carla’s Dream apar pe scenă cu fețele pictate, iar secretul identității lor a stârnit o adevărată isterie în rândul fanelor. Presa moldoveană a descoperit însă, anul trecut, cine este liderul trupei. Este vorba despre Andrei Țăruș, fost membru al trupei „In Quadro”, din Republica Moldova. Chiar dacă secretul a dispărut, calitatea muzicii trupei rămâne și face furori. Așa că, dacă vreți să-i ascultați live pe băieții care fac unele dintre cele mai tari featuring-uri ale prezentului în România, sunteți așteptați la Maritimo.