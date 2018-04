Care sunt rezultatele controlului la Spitalul de Urgenţă. Cu ce probleme se confruntă unitatea sanitară

Care sunt rezultatele controlului la Spitalul de Urgență. Cu ce probleme se confruntă unitatea sanitară

Consiliul Județean Constanța (CJC) a verificat în data de 14 martie cea mai mare unitate sanitară de pe raza județului nostru, Spitalul Clinic Județean de Urgență (SCJU). Potrivit reprezentanților CJC, controlul a avut următoarele obiective: verificarea curățeniei; verificarea programului și prezenței angajaților; verificarea nevoilor/necesităților la inventar; verificarea stocurilor de medicamente, de materiale sanitare și de biocide. În același timp, s-au urmărit verificarea stadiului de implementare a conformităților conform planului și calendarului de conformare al autorizației sanitare și verificarea situației serviciului de prevenire a infecțiilor asociate actului medical (SPIAAM).Controlul s-a efectuat în patru secții ale SCJU: Medicină Internă II, Neurologie, Cardiologie și Ortopedie-Traumatologie. La final, inspectorii CJC au tras următoarele concluzii: în trei din cele patru secții verificate, curățenia la nivel de secție este, în general, corect întreținută, făcând abstracție de aspectul nemodernizat al secției de Medicină Internă II.În urma sondajelor aleatorii de inspecție la nivel de saloane, s-a constatat un habitat adecvat actului medical pentru pacienți (salon curat, aerat, pacienții multumiți de actul medical și de personalul medical, medicația prescrisă de medicul specialist nelipsită, regimul alimentar cu hrană de calitate).-La secția Neurologie curățenia la nivel de secție este nesatisfăcătoare (din declarațiile asistentelor medicale reiese că angajatele societății care asigură serviciul de curățenie, nu își îndeplinesc cu maximă diligență atribuțiile). În plus, echipa de control a sesizat la nivelul secției un miros persistent neplăcut.De asemenea, s-a observat că dezinsecția nu este suficientă pe secțiile nemodernizate. Tocmai de aceea, aici s-au făcut următoarele recomandări: monitorizarea responsabilă a modului de derulare a serviciilor externalizate (cum ar fi serviciile de curățenie, spălătoria, dezinsecția și deratizarea) cu accent pe respectarea clauzelor contractuale și a prevederilor legale în vigoare, în vederea identificării și remedierii la timp a eventualelor vulnerabilități în sistem. Totodată, se impune verificarea programului și prezenței angajaților, pentru că, la nivelul secțiilor inspectate, s-a constatat faptul că majoritatea angajaților nu semnează în condicile de prezență ale cadrelor medicale.O altă problemă semnalată face referire la faptul că, la nivelul grupurilor sanitare din saloane, nu există o aprovizionare corespunzătoare cu materiale igienico-sanitare. Din acest motiv, asistenții șefi vor avea obligația ca pe viitor să monitorizeze cu atenție gestionarea acestora. De asemenea, cadrelor medicale li se cere să fie atenți cu referatele de pe secții și să semnaleze lipsurile de medicamente, lipsurile de ață chirurgicală, de proteze, de piese, de instrumentar consumabil, de defecțiuni sesizate la nivel de mobilier, echipament IT etc.Verificarea stocurilor de medicamente, de materiale sanitare și de biocide este la fel de importantă. La acest capitol, de la pacienții intervievați reiese că aceștia nu au fost nevoiți să achiziționeze din bani proprii vreun medicament. În plus, cei de la CJC au observat că nu există o gestiune a medicamentelor pe fiecare secție în parte, ci doar o gestiune generală la nivelul spitalului.