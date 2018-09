Care sunt drepturile participanţilor la Pilonul II de pensii

Care sunt drepturile participanților la Pilonul II de pensii

În ultima perioadă au circulat tot felul de zvonuri despre Pilonul II de pensii. Cu toții trebuie însă să știm că toți cei care participă la pensia privată obligatorie au o serie de drepturi.Astfel, în sistemul de pensii administrate privat, contribuțiile sunt nominale și devin proprietatea participantului imediat ce sunt virate în contul personal din cadrul fondului de pensii. Dreptul participanților la Pilonul II, pe toată durata în care contribuie, constau în primul rând în informare permanentă asupra sumei colectate, cât și în transferul contravalorii activului personal net de la un fond de pensii administrat privat la alt fond.După pensionare, participanții au dreptul de a încasa, sub forma unei plăți unice, a sumei acumulate pentru pensia privată, în anumite cazuri excepționale prevăzute de legislație, sau de a încasa, sub formă de plăți lunare eșalonate pe maximum cinci ani, a sumei acumulate pentru pensia privată. În plus, participanții au dreptul administrării activelor din care este plătită pensia lor.