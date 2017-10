Care sunt condiţiile de acordare a pensiei în alte state

1

Pensie mizerabilă

Pensionară româncă care a muncit toată viața alături de sotul ei neamț în R.F.G. are acum pensia ei, plus 50% din pensia soțului care a murit cu mai mult timp în urmă. Cu ambele pensii pe 4 luni i-a cumpărat fiului ei un microbuz second-hand pentru transport marfă. Din câte știu la noi soțul supraviețuitor are dreptul în plus și la 50% din bunurile ce-i reveneau soțului decedat, dacă au moștenitori. De ce soțul supraviețuitor (pensionar) nu are dreptul in afară de pensia lui și 50% din pensia soțului decedat ??. Nu există decât un singur motiv, nu mai au guvernanții ce să fure ?!