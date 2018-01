Care este valoarea punctului per capita și per serviciu

Șeful CNAS, Laurențiu Mihai, precizează că este necesară o finanțare mult mai bună a întregului sistem de sănătate. El a făcut referiri și la suma alocată medicinei primare. “Bugetul anului 2018 față de anul trecut prevede o creștere de 4,5 miliarde de lei, adică undeva peste 15,5%. Această creștere este repartizată pe domenii de asistență medicală. De exemplu, pentru medicina de familie avem o creștere de 17% față de anul trecut, adică aproape două miliarde de lei. În termeni procentuali, din totalul asistenței medicale înseamnă 7,1% față de 6,9%, cât a fost în 2017. Creșterile sunt alocate și pentru celelalte domenii de asistență medicală. Pentru că a existat o discuție aprinsă referitoare la medicina primară, aș repeta încă o dată cifrele legate de valoarea minimă garantată a punctului. Vorbim de valoarea punctului minim garantat per capita, pentru fiecare asigurat pe care îl are în listă – la 5,6 față de 4,8, iar per serviciu, de la 2,2 la 2,6. Aceasta este valoarea minim garantată”, a subliniat Laurențiu Mihai, potrivit Agerpres.El a spus că suma alocată medicinei primare, cele aproape două miliarde de lei, sunt folosite integral pentru acest sector.“Asta înseamnă că și în cazul în care nu se prestează toate serviciile suma e o chestie folosită pentru medicina primară, înseamnă că valoarea punctului crește”, a conchis președintele CNAS conform sursei menționate.