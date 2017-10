Care este oraşul preferat al românilor care vor să lucreze în străinătate

1

Miorita laie,....

E cam nedrept spus ca romanii vor sa lucreze in strainatate. Nu ar vrea,dar ce sa faca?! Romania este o tara care cere bani de la toti locuitorii ei,incepand din ziua nasterii,insa da dreptul gangsterilor sa o fure si sa o distruga,astfel incat nu mai exista economie,locuri de munca... Prin urmare,romanii pleaca in exodul deja neluat in seama ca fiind indrijorator si trimit acasa bani pentru supravietuirea celor ramasi. Probabil ca foarte curand Romania se va depopula efectiv,multi vor renunta la cetatenia unei tari care nu mai este locuibila,ci poate doar buna de vizitat,caci inca mai avem frumuseti pe care doar cu banii castigati afara ai posibilitatea sa le vezi.Mare pacat!