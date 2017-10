Care este cea mai ieftină piaţă din Constanţa. Producătorii, sufocaţi de speculanţi şi bişniţari

Care este cea mai ieftină piață din Constanța. Producătorii, sufocați de speculanți și bișnițari

Toamna se face simțită atât în aer, cât și pe tarabele din târguri. Piețele din Constanța s-au umplut de legume și fructe de sezon. Dacă faci imprudența să dai o tură prin piețe te trezești visând la toate murăturile și zacusca ce îți vor umple cămara pentru la iarnă. Te aduc însă repede la realitate prețurile mari practicate de tarabagii ce se dau drept producători.Gogoșarii, ardeii capia și roșiile sunt 5 lei kilogramul, conopida și vinetele 4 lei, ardeii grași și castraveciorii sunt 2,5 lei kilogramul, dovleceii sunt 2 lei, iar ceapa 1,5 lei. Fructele pentru gemuri sunt și ele foarte scumpe, prunele ajungând la 2 - 2,5 lei kilogramul, perele și sunt 3 - 3,5 lei, merele sunt 1,5 - 2 lei kilogramul.În piața Griviței, tarabagii au adus chiar și spanac de toamnă. L-au curățat și l-au spălat și îl vând cu 13 lei kilogramul. Legumele de toamnă mai ieftine găsiți în imediata apropiere a pieței, pe alee, la vânzătorii ambulanți. Marfa este pe alese și poți să mai și negociezi.„Am fost în piață, am văzut prețurile, dar am cumpărat tot de pe stradă. Am luat ardei capia cu 4 lei și gogoșari cu 3,5 lei și m-a lăsat femeia să-i aleg. Mi-a spus că sunt de la ea din grădină, de la Tuzla. Se vedea că are mâini muncite la pământ, nu ca vânzătorii de la tarabe. Ăia nu sunt producători, doar mint și iau marfă de la angrosiști”, ne-a spus tanti Lenuța. Femeia își făcuse cumpărăturile pentru zacuscă și de-abia târnuia de trei sacoșe.Fără chirie și fără bon fiscalDacă aveți timp și căutați prețuri mai mici, aleile dimprejurul Pieței Tomis III sunt pline de vânzători de legume și fructe. Oamenii își permit să dea mai ieftin deoarece nu plătesc și chiria la tarabă, dar nu ai să vezi de la ei bon fiscal. Și mai riști să te păcălească și la cântar. Cu toate acestea, sunt preferați de mulți constănțeni. „Eu prefer să vin o dată pe săptămână în Tomis III să îmi fac piața. Găsești tot felul de legume, iar prețurile sunt mai mici decât în alte locuri. Am mai auzit că unii mai păcălesc la cântar, dar eu nu am pățit-o niciodată. Din contră, te servesc amabil și alegi singur ce vrei”, ne-a povestit Mihai Stere, din Constanța.Singurii cărora nu le convine piața ambulantă de afară sunt tarabagiii din hală. Prețurile practicate de ei sunt mai mari și ei justifică diferența cu toate taxele pe care le au de plătit. „Aici plătim chirie pentru tarabă și avem toate actele în regulă, cu taxe și impozite. Nu știu de ce nu vine nimeni să-i controleze pe piețarii de afară, care ne fac o concurență neloială. În curând, nu o să mai putem să ne plătim chiriile și o să ne mutăm și noi afară. Dar eu tot sper că o să-i alunge vreo autoritate”, ni s-a plâns o vânzătoare care nu a dorit să-și facă public numele.Reduceri la târgul de pe variantăMulți dintre constănțenii care posedă mașină sau cei pe care îi țin șalele aleg să-și facă târguielile de toamnă din piața de angro de pe variantă. Acolo, însă, pe lângă mușchi de oțel, ei trebuie să fie pregătiți și pentru nervi de oțel. Este foarte aglomerat, foarte mult praf și foarte mult de mers pe jos. Prețurile sunt însă considerabil mai mici decât în oraș. Gogoșarii costă cam 2,5-3 lei kilogramul, conopida 3 lei, roșiile și ardeii grași - 1,8 lei, ardeii capia - 3 lei. Dacă vreți să cumpărați mai mult, puteți chiar să și negociați. Iar, un pont, după-amiaza, comercianții lasă serios și la cântar.