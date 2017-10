Card profesional european pentru şomerii constănţeni

1

SOMAJ

Sunt someră cu 2 diplome universitare in buzunar.Am depus dosarul de somaj in 27 iulie 2015, si am inteles de la A.J.O.F.M. MANGALIA că nici în această lună nu voi primi indemnizația de șomaj. Vă rog mai angajaăti oameni la A.J.O.F.M. MANGALIA, întrucât am înțeles că din această cauză imi intârzie plata șomajului. Ce se intâmplă în țara asta, tinerii stau acasă cu diplomele în buzunar.Vă rog luați măsuri.