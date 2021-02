CAR-ul, mană cerească pentru pensionarii nevoiaşi. „Nimeni nu ne mai împrumută”

De multe ori, pensionarii împrumută sume mici, pentru a fi siguri că vor fi în stare să dea înapoi aceşti bani. Pe doamna Elena P. am întâlnit-o ieri, la primele ore ale dimineţii, la ghişeele CAR-ului, din vecinătatea Casei Modei. De ceva vreme, ea a rămas singură, soţul i-a murit şi de atunci trebuie să se mulţumească cu puţinul pe care îl are, adică o pensie de numai 1.500 de lei, asta după 35 ani de muncă. Bineînţeles, banii nu îi ajung. „Luna trecută, am avut de plătit o factură mare şi la întreţinere, dar mi-a căzut o lucrare dentară mai veche, care s-a infectat şi trebuie să îmi refac dantura. Partea proastă este că aceasta costă destul de mult, iar eu nu îmi permit. Copii nu am, ca să mă mai ajute, şi nimeni nu ne mai împrumută pe noi, cei bătrâni! Aşa că singura soluţie pe care am găsit-o la îndemână a fost de a face un CAR pentru pensionari”, ne-a mărturisit femeia, în vârstă de 73 de ani.





La rândul său, Ilie N. (70 de ani) ne-a declarat că lipsa banilor l-a împins să vină la CARP şi să completeze actele pentru împrumut. „Am terminat de achitat ultima rată de curând, dar cum nu am pe nimeni care să mă ajute, am fost pus în situaţia de a apela iar la CAR”, ne-a povestit cu lacrimi în ochi bărbatul.





În aceeaşi situaţie se află multe persoane. Bineînţeles, cazurile de acest gen sunt multe, iar persoanele de vârsta a treia se bucură pentru orice bănuţ care le vine în plus, chiar dacă acest lucru înseamnă că după aceea trebuie să-i dea înapoi. Precizăm că, în prezent, Casa de Ajutor Reciproc poate împrumuta o sumă de trei ori mai mare decât valoarea fondului fiecărui membru. Restituirea banilor se face în termen de zece luni, cu dobândă, desigur.





În concluzie, toţi aceşti nevoiaşi împrumută pentru a-şi asigura traiul de pe o zi pe alta, iar majoritatea iau cam cât au stagiul de cotizare. Rareori se lăcomesc la sume mai mari de bani, mai ales pentru că nu apucă bine să dea banii înapoi, că vin din nou să ia alţii.

Pensiile sunt mici, dar cheltuielile sunt mari, medicamentele scumpe, facturile şi mai şi, iar bieţii bătrânei se simt, deseori, depăşiţi de situaţie. Iar atunci când nu mai fac faţă cheltuielilor, dau repede fuga la Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor (CARP) pentru se împrumuta şi astfel să-şi ducă la zi plăţile datorate către stat, pentru a-şi cumpăra câte ceva de-ale gurii sau medicamente.