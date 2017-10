Capcanele din asigurarea obligatorie a locuinţei

4

Angajari in Constanta

Studioul de videochat AriaStudio este unul din putinele locuri de munca din Constanta unde poti castiga ca si model un salariu mediu de 1.000-3.000 $/luna si, in acelasi timp putand sa iti faci singura programul. Echipa exclusiv feminina,ambient profesional,dar in acelasi timp familiar. Oferim Comision intre 50-80% plus bonusuri lunare in functie de performanta. Sustinere in gasirea unei chirii in prima luna. Colaboram si cu modele ce vor sa lucreze de acasa. studioaria@yahoo.com www.ariastudio.ro MARIA-0721133353