Capcanele de pe trotuarele Constanţei. Ce amenzi luaţi dacă nu curăţaţi după propriul câine

Jihadul nostru sau dialogul mutilor

La Paris,extremistii religiosi trag cu pusca ca la nunta.In orasul Donetk,separatistii rusi trag cu rachete in civili si doboara tot ce zboara.La Constanta,separatistii romani autintitulati iubitori de animale planteaza mine biologice.Primarul orasului se pregateste de razboi cu Basescu.A pus sa se sape adaposturi si transee in trotuare.Luptatorii din Constanta planteaza grenade biologice defensive in fata portii vecinului,pe iarba,in parcuri sau la scara vecina.Toti au un tel nobil,toti au un numitor comun:negarea negatiei sau asasinarea natiei.In imaginea 4/4(din Manualul Luptatorului ) vedem un puitor de mine romanesc,arma secreta de ultima generatie-solutia finala.De remarcat ce a declarat seful Politiei Locale.El spune ca verifica daca animalul stie sa latre,verifica mirosul produs de rahat si daca bomba a fost aruncata de un caine rauvoitor.Domnul colonel de politie locala ne spune ca nu are efective suficiente care sa se poata ocupa de luptele de strada.Jihad generalizat.