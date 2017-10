CAPCANE FATALE PENTRU CONSTĂNŢENI

2

Inel II

Nu e de mirare ca nu se face nimic in acest cartier. Intr-o emisiune TV d-l primar Mazare a avut o reactie dea dreptul incredibila in momentul in care a primit un telefon de la o d-na care locuieste in Inel II si i-a comunicat problemele existente in aceasta zona. Uluit probabil ca nu este pupat si nu a primit multumiri ptr vestitele pachete a inceput sa o certe si a intrerupt convorbirea intrebind apoi reportera unde se afla acest cartier Inel II in Constanta.