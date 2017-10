Specialiștii ne asigură:

Cantitatea de tritiu din Cernavodă se situează în limite normale

Mare adunare la Casa de Cultură din Cernavodă. Angajații centralei nucleare, dar și oameni simpli din oraș au venit la dezbaterea publică pentru a afla dacă sunt sau nu amenințați de tritiu. O femeie în vârstă își lua, conștiincioasă, notițe. Din toată vorbăria din sală, din datele tehnice expuse de specialiști nu a înțeles decât că nu trebuie să mai mănânce din legumele din grădină. Atât și-a notat pe o foiță de hâtrie. „Le spun și copiilor“, ne-a mărturisit femeia. Dezbaterea publică de la Cernavodă pe baza raportului organizației ecologiste Greenpeace, care susținea că tritiul este periculos pentru locuitorii orașului, a stârnit vii reacții atât din partea reprezentanților organizației, cât mai ales a CNCAN-ului și a altor specialiști în domeniul nuclear. Raportul Greenpeace s-a bazat în documentare pe o analiză a emisiilor de tritiu de la centralele nucleare canadiene, precum și pe rezultatele efectuate deja la cele două reactoare nucleare. Ian Fairlie, invitatul organizației ecologiste, un expert independent care a realizat astfel de studii și pentru alte organizații, a precizat că principalul pericol constă în faptul că orașul Cernavodă este amplasat în apropierea centralei, la aproximativ doi kilometri. „Emisiile de tritiu cresc în fiecare an, lucru datorat, în principal folosirii apei grele. Concentrația ar fi fost de 30 de ori mai mică dacă s-ar fi folosit apă sub presiune și de 400 de ori dacă s-ar fi folosit apă fierbinte”. Ce sfaturi dă Greenpeace? Femeile însărcinate, copiii mai mici de patru ani, precum și mamele lor să nu locuiască la mai puțin de 10 kilometri de unitățile care emit tritiu, populația care locuiește la mai puțin de cinci kilometri de o astfel de unitate să nu consume alimente din propria grădină, din stupii de albine sau din livezi. Cel mai mare spor natural din România În replică, primarul orașului Cernavodă, Gheorghe Hânsă, s-a lăudat cu cel mai mare spor natural din România. Astfel, pe parcursul anului 2006, în localitate s-au înregistrat 270 de nașteri și 110 decese. De asemenea, primarul reclamă faptul că organizația ecologistă nu a adus nicio măsurătoare proprie a vreunei probe prelevate. În schimb, rezultatele CNCAN-ului au fost făcute publice din prima clipă, fără să se ascundă nimic. Primarul a adus în discuție faptul că repercusiunile negative ale campaniei Greenpeace s-au simțit deja, unui proprietar din Cernavodă fiindu-i refuzată vânzarea apartamentului. Din declarațiile specialiștilor care au susținut faptul că tritiul prezent în apa, în solul și în aerul din Cernavodă nu reprezintă un pericol pentru sănătatea localnicilor, reiese faptul că, analizele au fost raportate în diverse unități de măsură, fapt care a lăsat loc la interpretări. Centrala va achiziționa o instalație de detritiere Ionel Bucur, reprezentantul CNE Cernavodă, a precizat că niciodată unitatea pe care o conduce nu a ascuns faptul că se emite tritiu, iar de doi ani, rezultatele analizelor sunt afișate, pentru ca toată lumea să cunoască acest lucru. „Este important faptul că emisiile sunt controlate. Vrem să implementăm și o instalație de detritiere. Așteptăm firma din Vâlcea să depună documentația pentru proiectul tehnic. Sperăm ca în cinci ani această instalație să fie funcțională“, a adăugat Ionel Bucur. El consideră că acțiunea organizației ecologiste are ca scop amânarea deschiderii reactoarelor 3 și 4 ale centralei nucleare de la Cernavodă. 