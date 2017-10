Cantina socială din Viişoara, gură de oxigen pentru familiile sărace din sat

Cantina socială din Viișoara, gură de oxigen pentru familiile sărace din sat

În Viișoara trăiesc zeci de familii într-o sărăcie lucie, fără apă potabilă, cu drumuri care se blochează de fiecare dată când plouă. Oamenii nu au unde să lucreze, iar pe stradă vezi copii îmbrăcați cu haine vechi, ponosite. Flămânzi în cea mai mare parte a timpului, copiii sunt obișnuiți mai degrabă să dea la sapă în câmp decât să facă ore în școală. La Viișoara, sunt numeroase familii care supraviețuiesc cu greu prezentului și asta nu pentru că ar fi oameni leneși, ci pentru că nicio formulă matematică nu îi ajută să hrănească șapte guri dintr-un salariu minim pe economie și alocațiile a cinci copii. Un astfel de caz este cel al N.C., o femeie care încearcă să rezolve zilnic această problemă. Situația familiei nu întrevede nicio soluție: „Soțul meu lucrează la Constanța, cu salariul minim pe economie, din care i se oprește transportul. Câștigă 500 de lei și naveta îl costă 160 de lei. Plătim curentul, apa și trebuie să mâncăm șapte oameni, să îmbrăcăm copiii și câte și mai câte nu trebuie la casa omului”, povestește îndurrată mama celor cinci copii. 120 de copii pe zi mănâncă la cantina din Viișoara Familia face imposibilul pentru a hrăni cele șapte guri: „Zilele trecute am gătit o tocană pentru care am cumpărat cinci kilograme de cartofi, două cutii de mazăre și o bucățică de salam. Am cheltuit 30 de lei pentru o masă. Zilnic iau șase pâini, care mă costă cinci lei. Și trebuie să mâncăm 30 de zile pe lună. Veți înțelege de ce pleacă la școală copiii mei fără să mănânce nimic. Nu am ce să le dau”, ne-a declarat tristă N.C. Un singur lucru o mai îndulcește pe mamă: cele două fiice și cei doi fii ai săi care merg la școala din sat au o masă asigurată la cantina socială deschisă în cadrul proiectului „Hrănind copiii din Viișoara”, derulat de World Vision România - Biroul Zonal Constanța, în parteneriat cu Primăria Cobadin și Parohia Sfântul Gheorghe. La cantină mănâncă, zilnic, aproximativ 120 de copii, chiar dacă numărul elevilor incluși în proiect este de 100. Cantina este o gură de oxigen pentru copiii care vin să mănânce aici: „Vin să mănânce la cantină. Nu vine nimeni aici de dragul de a fi prezent acolo, vin de nevoie, pentru că le este foame. Am deschis cantina după ce am întâlnit câteva familii care își scoteau copiii afară pe stradă, fiindcă nu puteau să le ofere o farfurie de mâncare și îi lăsau să se descurce cum puteau, prin vecini sau de la cine se nimerea”, a precizat Dănuț Costan, preotul Bisericii Sfântul Gheorghe din Viișoara. Cantina socială se închide pe perioada vacanței Patru din cei cinci copii ai familiei C. beneficiază de sprijin din partea organizației World Vision România-Biroul Zonal Constanța, ajutor constând în acces la cantina socială din sat și la activitățile extrașcolare – cursuri de matematică, limba română și limba engleză susținute de organizație. De când fac meditații, copiii și-au îmbunătățit situația școlară, citesc mai bine și nu mai rămân corigenți. Băiatul de șase ani al familiei C. vine zilnic la cantina socială din Viișoara: „Mâncarea este foarte bună. Nu-mi place ciulamaua, dar în rest mănânc orice. La desert ne dă câte o eugenie, o prăjitură, un măr, o portocală”. Vrea să ajungă șofer de tir pentru că a auzit el că se câștigă mulți bani. Mama celor cinci copii se gândește cu groază la zilele de vacanță, când se va închide cantina. Cantina socială din sat este o alinare pentru lumea săracă din sat, mai ales că multe familii din Viișoara trăiesc de pe o zi pe alta.